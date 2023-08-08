Россияне сократили отток средств в иностранные банки до минимума за год

Отток средств россиян на депозиты в иностранных банках замедлился в начале лета, следует из статистики ЦБ. Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, рота снятия наличных и усложнения переводов

Фото: David Ramos / Getty Images

На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 трлн руб., или $73 млрд по курсу на отчетную дату, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. За июнь показатель в долларовом выражении увеличился всего на 1,1%, или на $829 млн. Это минимальный прирост сбережений населения на депозитах в банках-нерезидентах практически с начала кризиса, когда еще действовали жесткие ограничения ЦБ на валютные переводы за рубеж. Еще в мае он составлял $1,03 млрд, в апреле — $1,2 млрд.

С 6 марта по 1 апреля 2022 года лимит по переводам из России составлял $5 тыс. в месяц, потом он постепенно повышался до $10 тыс., $50 тыс., с 7 июня достиг $150 тыс., а с 30 июня — $1 млн. Прошлый антирекорд был зафиксирован как раз в мае 2022 года, когда прирост средств населения в банках за рубежом составил $705 млн. За месяц до этого тенденция и вовсе была обратной: россияне перевели с зарубежных счетов в Россию $600 млн. Но уже с июня 2022-го отток стабильно составлял не менее $1 млрд.

В рублевом выражении объем средств россиян на счетах в иностранных банках в июне вырос на 530 млрд руб. — это максимум с декабря прошлого года (тогда было 788,6 млрд руб.). Но тогда средний курс доллара составлял 66,2 руб., а в июне — почти 84 руб.

Всего за январь—июнь 2023 года объем средств физлиц на депозитах в банках-нерезидентах увеличился на $8,9 млрд. Для сравнения: в первой половине 2022 года, когда тенденция оттока денег за рубеж только формировалась, прирост на банковских счетах за границей составил $7,1 млрд, а во втором полугодии подскочил до $26,4 млрд, следует из статистики ЦБ. В начале 2023-го регулятор скорректировал методологию расчетов этого показателя, в результате чего он уменьшился.

Одна из причин замедления оттока средств россиян на депозиты за рубеж — насыщение спроса на эту опцию сбережений, считает главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Расширенный показатель валютизации сбережений, который учитывает объем валютных депозитов внутри страны и за рубежом, а также иных финансовых инструментов, в том числе валютной наличности, вернулся к докризисному уровню 2021 года, отметила она: 24% против чуть менее 25%.

Второй фактор — сезон отпусков и увеличение турпоездок за рубеж, полагает эксперт. «Возможно, те средства, что можно было бы сберечь и отложить на депозиты в иностранных банках, были потрачены на путешествия или превратились в иные наличные расходы», — объясняет она.

Донец также обращает внимание, что в июне в целом росла доля ликвидных средств в сбережениях россиян. «Доля текущих счетов продолжает повышаться, [она] выше долгосрочной средней. Переводные депозиты (накопительные и текущие счета, снять средства с которых легче и быстрее, чем со вкладов. — РБК) достигли 38% в российском периметре. Если российский вкладчик предпочитает ликвидность, то выводить деньги за рубеж он не захочет», — рассуждает Донец. Она связывает это с возросшей неопределенностью. В конце июня, на фоне попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер», россияне, например, резко повышали спрос на наличность.

«Четвертый и важный аспект — удорожание и техническое усложнение переводов за рубеж. Но и сам курс рубля не способствует этому. Банк России не раз обращал внимание, что население приобрело склонность к контрциклическим операциям с валютой — перестало покупать валюту на пике и даже начинает продавать валюту, когда рубль выглядит слабым. А июнь уже можно назвать месяцем слабого рубля», — заключает Донец.