Набиуллина назвала разовым ускорение инфляции в январе

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — сказала она.

В тот же день, 13 декабря, совет директоров Банка России на заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. «В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились», — говорится в заявлении ЦБ. Банк России отметил, что «инфляция возобновит снижение».

На совещании по экономическим вопросам 3 февраля президент России Владимир Путин говорил, что на 26 января инфляция в России составила 6,4% в годовом выражении. По словам главы государства, ускорение инфляции в начале года было связано с перенастройкой налоговой системы и, в частности, с повышением НДС до 22%. Путин назвал период роста инфляции краткосрочным.

«Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%», — сказал президент.

Материал дополняется.