ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет
Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщил Центробанк.
«Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», говорится в сообщении банка.
Материал дополняется.
