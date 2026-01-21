 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщил Центробанк.

«Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», говорится в сообщении банка.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет Экономика, 18:55
МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя Спорт, 18:55
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:46
Почему авторынок России замер в начале 2026-го. ВидеоПодписка на РБК, 18:45 
Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА Спорт, 18:44
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде Политика, 18:44
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке» Политика, 18:41
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой Спорт, 18:40
Трамп в Давосе заявил о работе над регулированием крипторынка Крипто, 18:37
Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС Экономика, 18:36
Патрушев назвал регулирование цен на продукты «опасной историей» Экономика, 18:29
Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть COVID китайским вирусом Политика, 18:25
Курс юаня на Мосбирже упал ниже ₽11 впервые почти за месяц Инвестиции, 18:18