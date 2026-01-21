ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщил Центробанк.

«Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», говорится в сообщении банка.

Материал дополняется.