 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Аналитик оценил снижение ставки ЦБ фразой «курочка по зернышку клюет»

Аналитик Иванов: постепенное снижение ставки важнее резких движений «в вакууме»
Сюжет
Радио РБК
Банк России выбрал тактику последовательного снижения ключевой ставки небольшими шагами, что важнее резких движений, считает аналитик «Ингосстрах-Инвестиций» Александр Иванов. ЦБ 13 февраля снизил ставку до 15,5%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Последовательное снижение ставки Банком России на 50 б.п. в течение четырех–шести заседаний более значимо, чем решение о сильном снижении «в вакууме», считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. В эфире Радио РБК он прокомментировал решение ЦБ о снижении ставки с 16 до 15,5% пословицей «курочка по зернышку клюет».

«Насколько я понимаю, Банк России, когда принимает решение, он думает не о том, какая инфляция будет в феврале, в марте. Он будет думать, какая инфляция, какая ситуация получится в результате его решения сегодня на конец года. И поэтому это фактически решение, как мы знаем, с большими лагами во времени, которое реализуется. Поэтому очевидно, что то, что регулятор такими маленькими шагами идет, это не просто какой-то символичный жест», — пояснил Иванов.

В Альфа-банке оценили прогноз Минэка по замедлению экономики
Экономика
Фото:Кристина Кормилицына / ТАСС

По его словам, он ожидал, что регулятор примет решение сохранить ставку неизменной, но и решение снизить ее на 0,5 б.п. было «очень-очень близко».

«Банк России, кстати, посчитал, что январский всплеск, скажем так, контролируем и управляем и действительно был вызван разовыми факторами, и инфляция, базовая инфляция, остается на приемлемых уровнях», — сказал аналитик.

Он отметил, что «самое интересное» в текущем решении ЦБ кроется в таргете по инфляции 0,5% относительно предыдущего прогноза: регулятор считает, что годовая инфляция в России на конец года составит 4,5–5,5% в 2026-м. При этом, по прогнозу ЦБ, среднее значение ключевой ставки на этот год составит 13,5–14,5%.

«Это значит то, что Банк России принял, что, действительно, инфляция с прошлого года, с октября, с ноября, декабря, немного неожиданно даже для него, я так понимаю, переехала на январь, и он не стал упираться в то, чтобы ровно четыре с половиной было в этом году, и сказал, что: «О'кей, если инфляция с прошлого года немного переехала, о'кей, пусть она так будет, и все равно мы будем двигаться к нормальной инфляции», — объяснил Иванов.

Задорнов оценил предельные темпы роста ВВП России в 2026 году
Экономика
Михаил Задорнов

По мнению аналитика, понять, чрезмерно управляемое ли сейчас охлаждение экономики происходит в России или нет, можно только через какое-то время.

«Кажется, что по крайней мере по состоянию на январь у нас какого-то краха, коллапса, о котором любят периодически писать и упоминать, пока нет. Да, у нас был всплеск по индексу бизнес-климата или по ВВП в конце года. Но в январе мы видим сейчас это возвращается к норме. И темпы должны постепенно снижаться, потому что, судя по всему, с точки зрения ВВП у нас был немного заимствованный рост. То есть то, что у нас должно было быть в январе, может быть из-за НДС или других факторов, оно как раз, наоборот, переехало на декабрь», — добавил Иванов.

Управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков в эфире телеканала РБК назвал решение ЦБ неожиданным.

«Регулятор достаточно четко описал свою логику в своих аналитических материалах, но, видимо, что-то изменилось с момента публикации, может быть, какие-то новые вводные поступили, возможно, недельная инфляция, хотя, насколько я знаю, регулятор не то что бы на нее сильно реагирует», — сказал он.

Заявление ЦБ по итогам заседания ключевой ставки Рясков назвал «достаточно сбалансированным». «Приятно видеть формулировку о том, что напряженность на рынке труда постепенно снижается — это один из главных сдерживающих факторов в принципе для регулятора […]. Второй момент, это, на мой взгляд, правильное решение отметить дезинфляционный риск с потенциальным значительным замедлением внутреннего спроса. Это тоже крайне важный фактор», — сказал он.

ЦБ рассказал, чего ждать в 2026 году
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.

Ранее большинство участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) заявляли о сохранении ЦБ показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Банк России ключевая ставка Инфляция экономика России
Материалы по теме
В ЦБ объяснили необходимость в осторожном снижении ключевой ставки
Экономика
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота»
Экономика
Годовая инфляция в России замедлилась до 5,8%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Сильнейшее за 10 лет обледенение угрожает Финскому заливу Общество, 15:43
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов Политика, 15:41
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Восьмикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо: карьера и личная жизнь 15:34
Politico узнало о провале встречи лидеров ЕС из-за опоздания организатора Политика, 15:31
Росаккредитация объяснила, почему заблокировала партию «продукции Adidas» Бизнес, 15:30
Обвинение попросило для Евгения Чичваркина девять лет колонии Общество, 15:29
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Набиуллина сообщила о большей уверенности в дальнейшем снижении ставки ЦБ Финансы, 15:27
Набиуллина назвала разовым ускорение инфляции в январе Финансы, 15:24
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:23
Минпромторг разъяснил новые условия оплаты утильсбора для машин из ЕАЭС Авто, 15:22
Сбер снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ Экономика, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 15:15