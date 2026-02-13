Аналитик оценил снижение ставки ЦБ фразой «курочка по зернышку клюет»

Банк России выбрал тактику последовательного снижения ключевой ставки небольшими шагами, что важнее резких движений, считает аналитик «Ингосстрах-Инвестиций» Александр Иванов. ЦБ 13 февраля снизил ставку до 15,5%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Последовательное снижение ставки Банком России на 50 б.п. в течение четырех–шести заседаний более значимо, чем решение о сильном снижении «в вакууме», считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. В эфире Радио РБК он прокомментировал решение ЦБ о снижении ставки с 16 до 15,5% пословицей «курочка по зернышку клюет».

«Насколько я понимаю, Банк России, когда принимает решение, он думает не о том, какая инфляция будет в феврале, в марте. Он будет думать, какая инфляция, какая ситуация получится в результате его решения сегодня на конец года. И поэтому это фактически решение, как мы знаем, с большими лагами во времени, которое реализуется. Поэтому очевидно, что то, что регулятор такими маленькими шагами идет, это не просто какой-то символичный жест», — пояснил Иванов.

По его словам, он ожидал, что регулятор примет решение сохранить ставку неизменной, но и решение снизить ее на 0,5 б.п. было «очень-очень близко».

«Банк России, кстати, посчитал, что январский всплеск, скажем так, контролируем и управляем и действительно был вызван разовыми факторами, и инфляция, базовая инфляция, остается на приемлемых уровнях», — сказал аналитик.

Он отметил, что «самое интересное» в текущем решении ЦБ кроется в таргете по инфляции 0,5% относительно предыдущего прогноза: регулятор считает, что годовая инфляция в России на конец года составит 4,5–5,5% в 2026-м. При этом, по прогнозу ЦБ, среднее значение ключевой ставки на этот год составит 13,5–14,5%.

«Это значит то, что Банк России принял, что, действительно, инфляция с прошлого года, с октября, с ноября, декабря, немного неожиданно даже для него, я так понимаю, переехала на январь, и он не стал упираться в то, чтобы ровно четыре с половиной было в этом году, и сказал, что: «О'кей, если инфляция с прошлого года немного переехала, о'кей, пусть она так будет, и все равно мы будем двигаться к нормальной инфляции», — объяснил Иванов.

По мнению аналитика, понять, чрезмерно управляемое ли сейчас охлаждение экономики происходит в России или нет, можно только через какое-то время.

«Кажется, что по крайней мере по состоянию на январь у нас какого-то краха, коллапса, о котором любят периодически писать и упоминать, пока нет. Да, у нас был всплеск по индексу бизнес-климата или по ВВП в конце года. Но в январе мы видим сейчас это возвращается к норме. И темпы должны постепенно снижаться, потому что, судя по всему, с точки зрения ВВП у нас был немного заимствованный рост. То есть то, что у нас должно было быть в январе, может быть из-за НДС или других факторов, оно как раз, наоборот, переехало на декабрь», — добавил Иванов.

Управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков в эфире телеканала РБК назвал решение ЦБ неожиданным.

«Регулятор достаточно четко описал свою логику в своих аналитических материалах, но, видимо, что-то изменилось с момента публикации, может быть, какие-то новые вводные поступили, возможно, недельная инфляция, хотя, насколько я знаю, регулятор не то что бы на нее сильно реагирует», — сказал он.

Заявление ЦБ по итогам заседания ключевой ставки Рясков назвал «достаточно сбалансированным». «Приятно видеть формулировку о том, что напряженность на рынке труда постепенно снижается — это один из главных сдерживающих факторов в принципе для регулятора […]. Второй момент, это, на мой взгляд, правильное решение отметить дезинфляционный риск с потенциальным значительным замедлением внутреннего спроса. Это тоже крайне важный фактор», — сказал он.

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.

Ранее большинство участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) заявляли о сохранении ЦБ показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.