 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Росстат включил кефир, помаду и услуги курьеров в расчет инфляции

В 2026 году Росстат будет отслеживать потребительские цены на кефир, помаду и курьерские услуги для расчета инфляции. На продовольственные товары отведено 39% потребительской корзины
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росстат расширил перечень товаров и услуг, по которому будет проводиться наблюдение за потребительскими ценами в 2026 году, — в него вошло 558 позиций вместо 556 годом ранее. Это следует из обновленной структуры потребительских расходов населения по группам и товарам-представителям для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), опубликованной ведомством. Такие наборы формируются в начале года и остаются неизменными в течение минимум года после этого. «Изменения подготовлены на основе анализа потребительского рынка и покупательского спроса», — сообщали ранее в Росстате.

Зарплатный парадокс: почему данные Росстата вызывают скепсис
Радио
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

По основным категориям наибольший вес в наблюдаемой корзине для расчета ИПЦ приходится на продовольственные товары — 39%. В их перечне произошли следующие изменения: добавлены кефир — с весом 0,27%, а также печень птицы — с весом 0,12%, вода питьевая — с весом 0,1% и вода минеральная — с весом 0,06%. Ранее минеральную и питьевую воду Росстат учитывал как единую категорию (она, в свою очередь, исключена из перечня).

На втором месте по весу в потребительской корзине 2026 года — непродовольственные товары (32,77%). В нее были добавлены помада (с весом 0,08%), жидкие средства для стирки (0,12%), строительные блоки (0,03%) и компримированный природный газ (0,02%). В набор включен ряд лекарств, таких как «Амлодипин», «Индапамид» и «Лозартан». Несколько позиций из категории непродовольственных товаров было исключено: среди них — медицинская маска, дезинфицирующее средство для поверхностей, лекарственные препараты «Граммидин», «Ингавирин» и «Лизобакт».

На услуги приходится 28,23%. В 2026 году перечень расширен позициями «междугородная телефонная связь» (с весом 0,01%) и «курьерская доставка» (0,05%). Параллельно такая услуга, как предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом, из корзины была исключена, как и несколько других, утративших актуальность.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика Росстат потребительская корзина
Материалы по теме
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции
Экономика
В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате Бизнес, 21:21
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх Спорт, 21:17
CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде Спорт, 21:08
NBC узнал, что США расширяют кампанию по денатурализации приезжих Политика, 21:00
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран Политика, 20:58
Washington Post удалила сообщение о Вэнсе и «российском» Южном Кавказе Политика, 20:52
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото Общество, 20:50
Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры Спорт, 20:46
Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть Спорт, 20:40
Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту Технологии и медиа, 20:39
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора Экономика, 20:36
Двоих судей из Нижнего Новгорода уволили из-за коррупционных подозрений Общество, 20:34
Родственница Джины Лоллобриджиды выиграла второе золото Олимпиады-2026 Спорт, 20:26