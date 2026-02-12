Росстат включил кефир, помаду и услуги курьеров в расчет инфляции

В 2026 году Росстат будет отслеживать потребительские цены на кефир, помаду и курьерские услуги для расчета инфляции. На продовольственные товары отведено 39% потребительской корзины

Росстат расширил перечень товаров и услуг, по которому будет проводиться наблюдение за потребительскими ценами в 2026 году, — в него вошло 558 позиций вместо 556 годом ранее. Это следует из обновленной структуры потребительских расходов населения по группам и товарам-представителям для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), опубликованной ведомством. Такие наборы формируются в начале года и остаются неизменными в течение минимум года после этого. «Изменения подготовлены на основе анализа потребительского рынка и покупательского спроса», — сообщали ранее в Росстате.

По основным категориям наибольший вес в наблюдаемой корзине для расчета ИПЦ приходится на продовольственные товары — 39%. В их перечне произошли следующие изменения: добавлены кефир — с весом 0,27%, а также печень птицы — с весом 0,12%, вода питьевая — с весом 0,1% и вода минеральная — с весом 0,06%. Ранее минеральную и питьевую воду Росстат учитывал как единую категорию (она, в свою очередь, исключена из перечня).

На втором месте по весу в потребительской корзине 2026 года — непродовольственные товары (32,77%). В нее были добавлены помада (с весом 0,08%), жидкие средства для стирки (0,12%), строительные блоки (0,03%) и компримированный природный газ (0,02%). В набор включен ряд лекарств, таких как «Амлодипин», «Индапамид» и «Лозартан». Несколько позиций из категории непродовольственных товаров было исключено: среди них — медицинская маска, дезинфицирующее средство для поверхностей, лекарственные препараты «Граммидин», «Ингавирин» и «Лизобакт».

На услуги приходится 28,23%. В 2026 году перечень расширен позициями «междугородная телефонная связь» (с весом 0,01%) и «курьерская доставка» (0,05%). Параллельно такая услуга, как предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом, из корзины была исключена, как и несколько других, утративших актуальность.