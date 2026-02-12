 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Решетников заявил о замедлении инфляции после январского всплеска

Решетников: инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Инфляция в России будет замедляться и двигаться к целевому диапазону, заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления на комитете по экономической политике в Госдуме, передает «РИА Новости».

«С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь», — сказал он.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в стране по состоянию на начало февраля составила 6,4%. Как отметил Решетников, в период с 3 по 9 февраля инфляция замедлилась.

«Дальше, мы понимаем, она будет замедляться и нормализовываться и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим», — подчеркнул Решетников.

Зампред ЦБ предварительно оценил вклад повышения НДС в инфляцию
Финансы
Алексей Заботкин

По словам министра, инфляция в России в начале 2026 года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Ранее такую же причину называл президент Владимир Путин. Однако российский лидер отметил, что влияние этих изменений на цены будет краткосрочным.

По данным Центробанка, инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. Росстат указал, что продовольственные товары за прошлый год подорожали в среднем на 5,24%.

Анастасия Карева
Максим Решетников Министерство экономического развития Инфляция
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
