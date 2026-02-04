Зампред ЦБ предварительно оценил вклад повышения НДС в инфляцию

Несмотря на более быстрый рост цен в январе, эффект на инфляцию от повышения НДС остается в пределах ожиданий ЦБ, сказал РБК зампред регулятора Алексей Заботкин. Он призвал дождаться итогов квартала

Алексей Заботкин (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Годовые темпы роста цен, которые наблюдаются последние три месяца, в целом соответствуют октябрьскому прогнозу ЦБ о вкладе повышения НДС в инфляцию, но точный эффект от налоговых изменений будет виден по итогам первого квартала, сказал в эфире Радио РБК зампред Банка России Алексей Заботкин. Налог на добавленную стоимость (НДС) в России был увеличен с 20 до 22% с 1 января 2026 года.

До этого ЦБ оценивал, что повышение фискальной нагрузки на 2 процентных пункта может добавить к инфляции примерно 0,6–0,7 п.п.

В ноябре—декабре 2025-го были низкие темпы прироста цен, в январе они ускорились и оказались выше показателей января 2019-го, когда НДС поднимали с 18 до 20%, отметил Заботкин. Но в общей сумме по трем месяцам 2025–2026-го инфляция находится в пределах прогноза, подчеркнул он. «Суммарно ноябрь, декабрь, январь — на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, — около 6,4%», — сказал зампред ЦБ.

Заботкин напомнил, что шесть лет назад перенос повышения НДС в цены начал реализовываться чуть раньше, в декабре 2018-го.

«Сейчас, по всей видимости, это гораздо сильнее легло на январь. Это мы, в частности, связываем с тем, что перед повышением НДС у компаний есть стимул распродать склады (складские запасы. — РБК). И это, соответственно, опускает цены в ноябре—декабре. Но дальше это дает некоторую дополнительную обратную реакцию в ценах в январе. По всей видимости, мы это и видели», — указал зампред ЦБ.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России с 1 по 12 января выросли сразу на 1,26%, с 13-го по 19-е — на 0,45%, с 20 по 26 января — на 0,19% и почти на столько же (0,2%) с 27 января по 2 февраля. Данные об инфляции за месяц (считаются по расширенному набору товаров и услуг) должны быть опубликованы 13 февраля.

По мнению Заботкина, точный вклад НДС в инфляцию можно будет оценивать по окончании первого квартала. «Об этом мы узнаем даже не по итогам января, а наверное, когда мы увидим данные по ценам за февраль и март. Если исходить из опыта 2019 года, то, действительно, к концу января уже эффекты повышения НДС были в полной мере тогда исчерпаны», — сказал он, добавив, что не ожидает всплеска роста цен в дальнейшем.

Чтобы точно оценить вклад НДС в инфляцию, нужно смотреть «более широкий контекст», так как на недельные и месячные данные влияют волатильные компоненты — например, плодоовощная продукция, предупредил Заботкин.

Он также подчеркнул, что статистика за один взятый месяц, как по инфляции, так и по инфляционным ожиданиям бизнеса и населения, — непоказательна. «Смотреть на данные за отдельно взятый месяц — это обкрадывать себя в понимании этого самого мира», — сказал зампред Банка России.

Ранее на то, что повышение НДС сейчас реализовалось в ценах иначе, чем в 2019-м, обратили внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». «В отличие от эпизода повышения ставки НДС в 2019 году, в этот раз повышение базовой ставки НДС до 22% сказалось на ценах преимущественно с начала 2026 года. Судя по косвенным данным, в декабре прошлого года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы до повышения НДС. Тем самым они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году. Это одна из причин рекордно низкого для декабря роста цен в конце 2025 года и резкого повышения цен в январе 2026 года», — указывали они.

«Заметная реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — предупредили аналитики Банка России. «Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки», — указали они в бюллетене.