Экономика⁠,
0

Путин связал рост инфляции с перенастройкой налоговой системы

Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: Администрация Президента России)

Ускорение инфляции, наблюдаемое в начале 2026 года, связано с перенастройкой налоговой системы и, в частности, с повышением НДС, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 3 февраля, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Однако, по словам Путина, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным. «Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов», — сказал президент.

Путин напомнил, что по итогам прошлого года рост ВВП России составил один процент, что ниже показателей 2023 и 2024 годов, когда прирост достигал 4,1% и 4,3% соответственно. Он отметил, что это замедление было не просто ожидаемым, а во многом «рукотворным» результатом мер по снижению инфляции: если в 2024 году рост цен составлял 9,5%, то к концу прошлого года его удалось сократить до 5,6%. Президент уточнил, что на 26 января инфляция в России составила 6,4% в годовом выражении.

Глава государства добавил, что необходимо анализировать «всю макроэкономическую картину», а не только динамику цен. Он напомнил о ранее поставленных перед правительством и Центробанком задачах — добиться устойчивого роста экономики, улучшить деловой климат и повысить инвестиционную активность при росте производительности труда. Соответствующие меры закреплены в плане структурных изменений в экономике до 2030 года.

В конце ноября 2025 года президент подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение основной ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в размере 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.

Законом также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в грядущем году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет, в частности, о поэтапном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб.

В декабре 2025 года, выступая на прямой линии, Путин заявил, что снижение темпов роста российской экономики — это сознательный шаг правительства и Центробанка, связанный с борьбой с инфляцией: «плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

В январе 2026 года ЦБ назвал инфляцию за прошлый год «самой низкой с 2020-го». «Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», — говорилось в сообщении банка.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
