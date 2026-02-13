Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

ЦБ продолжил цикл смягчения ДКП, стартовавший в июне 2025-го, и снизил ставку еще на 0,5 п.п. Январский всплеск инфляции на фоне нового НДС регулятор считает временным, но прогноз по росту цен на 2026 год повысил до 4,5–5%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — говорится в релизе ЦБ.

Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года. Тогда ЦБ впервые за три года снизил показатель — для начала на 100 б.п., до 20% годовых. Далее последовало еще четыре раунда снижения ключевой ставки: 25 июля — до 18%, 12 сентября — до 17%, 24 октября — до 16,5%, 19 декабря — до 16%. В общей сложности ставка уменьшилась с тех пор уже на 5,5 процентного пункта — с рекордного 21% до 15,5%.

Снижение ставки стало неожиданностью для рынка. Большинство участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) — 24 из 30 экспертов — ожидали сохранения показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.

В начале января 2026-го наблюдалось ускорение роста цен на фоне повышения НДС с 20 до 22%, но к концу месяца и началу февраля ситуация улучшилась. К 2 февраля 2026 года накопленная за год инфляция оценивалась в 6,45%, следует из недельных данных Минэкономразвития. К 9 февраля инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,37%. Но полных месячных данных от Росстата, на которые ориентируется ЦБ, к заседанию совета директоров еще не было, их опубликуют вечером 13 февраля.

Как отмечается в релизе, в конце 2025 года наблюдались «очень низкие темпы роста цен» на ряд товаров, в первую очередь на плодоовощную продукцию, и инфляция по итогам года сложилась ниже прогноза Банка России. Показатель составил 5,6% против ожидаемых 6,5–7%.

«Однако в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе.Таким образом, наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами», — указал ЦБ, подчеркнув, что в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям регулятора.

По его прогнозу, устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года, но из-за «смещения роста цен» ожидания по инфляции на конец года были пересмотрены вверх на 0,5 п.п., до 4,5–5,5%.

Банк России также сузил диапазон среднего значения ключевой ставки на этот год — с 13–15% до 13,5–14,5%.

Ценовые ожидания бизнеса в январе достигли максимума с апреля 2022 года и составили 30,1 п., но в феврале резко снизились до 20,8 п., следует из мониторинга предприятий Банка России. Инфляционные ожидания населения после роста цен в начале года не изменились и остались на уровне 13,7%, следует из опроса «инФОМ» для ЦБ.

В пресс-релизе Банк России повторил, что инфляционные ожидания граждан и предприятий сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

ЦБ также продолжает фиксировать сокращение отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста.

«Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в четвертом квартале 2025 года он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса», — указал Банк России.

Одновременно продолжили замедляться темпы роста денежной массы: по данным ЦБ на 1 января 2026 года, рублевая денежная масса выросла на 10,6% год к году против 12,3% на 1 декабря 2025-го. Кроме того, в начале 2026-го рубль сохранял крепкие позиции относительно корзины основных валют, что тоже является дезинфляционным фактором.