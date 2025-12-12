 Перейти к основному контенту
Юристы назвали иск ЦБ к Euroclear сигналом колеблющимся странам ЕС

Война санкций
Радио РБК
Иск ЦБ — предупреждение странам ЕС, которые колеблются по поводу выдачи «репарационного» кредита Украине, в том числе Бельгии, считают юристы. Банк России обратился в арбитраж, обвинив депозитарий Euroclear в причинении ущерба
Фото: Андрей Любимов / РБК

Иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear является сигналом и предупреждением странам ЕС, в том числе колеблющимся, по вопросу о предоставлении «репарационного» кредита Украине с использованием замороженных российских активов, считают юристы, опрошенные телеканалом РБК и Радио РБК.

ЦБ 12 декабря объявил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за незаконных действий депозитария, причиняющих убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов. Euroclear готов защищаться в российских судах, сообщили в пресс-службе депозитария.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
«Я думаю, что действия Центрального банка во многом <…> направлены на то, чтобы подать определенный сигнал тем странам [ЕС], которые колеблются, в том числе Бельгии», — сказал Юрий Шумилов, партнер юридической фирмы YS Advisors.

Он напомнил, что Бельгия — «самый яростный оппонент» схемы «репарационного» кредита Украине и много раз заявляла, что опасается судебных исков при реализации инициативы ЕС. «Я думаю, это будет воспринято в странах как сигнал того, что действительно суды последуют и юридические последствия будут», — считает юрист.

«Да, это, конечно, медийный ход и предупреждение», — согласен адвокат Палаты адвокатов Парижа Александр Генко-Старосельский.

Он считает, что обращение ЦБ в Арбитражный суд Москвы — это первый шаг. У Euroclear есть активы в третьих странах и там можно ожидать подачи исков со стороны Банка России, указывает юрист. По его словам, речь идет в том числе о странах БРИКС, где иски ЦБ могут «встречать с пониманием».

Лагард усомнилась в юридическом обосновании «репарационного» кредита
Политика
Кристин Лагард

По мнению Шумилова, можно предвидеть, что ЦБ попытается пойти по тому же пути, которым воспользовались управляющие бывшей «дочкой» Google в России. Они добились в российском суде взыскания дивидендов на €110 млн, которые российское подразделение направило материнской компании в 2021 году, незадолго до объявления банкротства, и теперь пытаются добиться возвращения этих средств в суде Парижа через иск к Google France.

У ЦБ достаточно большой «ассортимент» ответных мер, сказал в эфире Радио РБК адвокат, соруководитель санкционной практики Delcredere Андрей Рябинин, отмечая, что в России есть активы как самих европейских стран, так и резидентов.

«Помимо действий внутри Российской Федерации могут и, скорее всего, будут предприниматься действия в международных, в иностранных судах, куда также могут быть поданы иски, например в дружественных государствах, где находятся, опять же, активы, так сказать, оппонентов», — пояснил адвокат.

Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов
Политика
Штаб-квартира Euroclear

11 декабря подавляющее большинство стран Евросоюза согласились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок. Это было сделано благодаря предоставлению Еврокомиссии чрезвычайных полномочий, предусмотренных в договорах ЕС. Ранее блокировку требовалось продлевать каждые шесть месяцев с единогласного согласия всех стран-членов. Венгрия заявила, что Брюссель «систематически попирает европейское право».

«Репарационный» кредит на €210 млрд, обеспеченный замороженными российскими активами, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, обсуждается в ЕС с начала осени. Инициативу блокирует Бельгия, которая опасается судебных издержек и требует от других стран разделить бремя потенциальной ответственности. На саммите в октябре лидеры ЕС не смогли договориться о кредите, теперь они будут обсуждать это на встрече в Брюсселе 18–19 декабря.

Россия предупреждала, что обратится в суды в случае использования ее активов. Президент Владимир Путин сравнивал потенциальное задействование активов России с «воровством», а в Минфине сообщали, что уже подготовили ответные меры.

Кирилл Соколов, Владимир Расулов
репарационный кредит ЦБ иск в суд ЕС российские активы Euroclear
