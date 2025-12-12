Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины

Виктор Орбан (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Евросоюз систематически нарушает закон ради продолжения конфликта на Украине, в котором Киев обречен на поражение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, Европейская комиссия систематически попирает европейское право. Она делает это для того, чтобы продолжить войну на Украине, войну, которую явно невозможно выиграть», — написал политик в соцсети X.

Он пояснил, что в полдень состоится письменное голосование по вопросу о бессрочной заморозке российских активов для обеспечения финансовой помощи Украине. Оно, как считает Орбан, нанесет «непоправимый ущерб» ЕС.

Накануне, 11 декабря, большинство стран ЕС поддержали бессрочную блокировку, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». До сих пор европейские страны каждые полгода продлевали блокировку.

По словам Орбана, верховенство права в Европейском союзе заменяется правлением бюрократов» и «установилась брюссельская диктатура».

«Венгрия протестует против этого решения и сделает все возможное для восстановления законного порядка», — добавил Орбан.

Он напомнил, что 18 декабря состоится заседание «важнейшего директивного органа Союза, объединяющего глав государств и правительств» — Совета ЕС.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит до €210 млрд в счет замороженных активов. Против выступили Бельгия и Венгрия. Осенью ЕК предложила принять специальный закон о бессрочной блокировке, чтобы обойти возможное вето.

Москва, в свою очередь, предупредила, что будет считать такие действия воровством активов, и пригрозила судебным преследованием.