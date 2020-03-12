Аналитики оценили перспективы падения рубля и акций

Резкому ослаблению российской валюты препятствуют два фактора, объясняет Порывай: во-первых, в марте счет текущих операций останется положительным, ухудшение начнется только в апреле; во-вторых, на рынке по-прежнему присутствуют ожидания, что ОПЕК+ соберется в ближайшие месяцы и ситуация с нефтью изменится. Сейчас для рубля «нет пожара», и Центральный банк это понимает, поэтому и не принимает экстренных мер, считает Порывай.

Западные регуляторы действуют более решительно: в начале марта ФРС США и Банк Англии на экстренных внеплановых заседаниях приняли решения о снижении ставок. А в четверг ЕЦБ хоть и не стал снижать ставки (ставка по депозитам и так находится на отрицательном уровне), но объявил о новых мерах, которые должны стимулировать экономику: о дополнительном предоставлении долгосрочной ликвидности банкам, более льготных условиях для поддержки кредитования на фоне коронавируса и увеличении программы скупки активов. За день до этого решения глава ЕЦБ Кристин Лагард, по сведениям Bloomberg, сказала европейским лидерам, что если они не предпримут совместных усилий, нынешняя ситуация может вылиться в сценарий, аналогичный финансовому кризису 2008 года.

Ценные бумаги

Акции Сбербанка в ходе торгов 12 марта снизились на 9,6%, «Роснефти» — на 11,6%, «Газпром» упал на 4,8%, «Норильский никель» — на 8,6%, ЛУКОЙЛ — на 8,1%.

После срыва сделки ОПЕК+ появился реальный риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а денежные власти пока не дают достаточных стимулов для рынка, считает Алексей Каминский: ЦБ ограничился валютными интервенциями, а удерживать другие активы от падения некому. Рынки продолжат падать, пока тренд не переломит «белый лебедь», а именно вакцина от коронавируса, писали аналитики ITI Capital в конце февраля — пока этот прогноз сбывается.

Высокая дивидендная доходность российских акций в условиях возможного роста процентных ставок «уже не выглядит столь привлекательной», а волатильность рубля «больше не вселяет уверенность в инвесторов-нерезидентов в надежности инвестиций в рублевые активы», рассуждает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов: «Отдельно стоит отметить рекордный приток частных инвесторов, который наблюдался в последние месяцы. Для инвесторов-новичков текущая ситуация представляет собой, по сути, боевое крещение, так что избыточное падение некоторых бумаг может частично объясняться распродажами со стороны ретейл-инвесторов, покупавших в ходе ралли в ноябре—январе», — пояснил аналитик.

Цены на акции были уже под давлением на прошлой неделе, а на этой можно наблюдать распродажи уже и по облигациям, обращает внимание Галактионов: «Индекс гособлигаций RGBI за несколько дней ушел к уровням июня 2019 года, когда ключевая ставка была 7,5% против нынешних 6%. Таким образом, рынок закладывает риски повышения ставки на грядущем заседании ЦБ 20 марта в ответ на рост проинфляционных факторов. Сегмент корпоративных бумаг также оказался под давлением, причем наблюдается расширение риск-премии в бумагах эмитентов, перегруженных долгом».

Экономика

Институт международных финансов (IIF) в Вашингтоне считает, что глобальный экономический рост может в 2020 году затормозиться до 1%, что будет самым низким показателем с 2009 года. IIF опасается внезапной остановки финансирования в глобальном масштабе из-за вируса COVID-19. Но Россия больше подготовлена к шокам, чем в 1998, 2008 или 2014 годах, утверждает заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова. Международные резервы страны превышают весь ее внешний долг, а плавающий рубль выступает как важный корректирующий механизм, отмечает она. Тем не менее рост ВВП России, «вероятно, будет разочаровывающим».

Падение фондовых рынков можно назвать официальной паникой, но о начале глобальной рецессии говорить пока рано, поскольку COVID-19 все-таки является временным фактором, считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Риски рецессии велики, но как только ситуация с коронавирусом перестанет ухудшаться, мы сможем сразу увидеть улучшение показателей», — оптимистична она.

При развитии событий по неблагоприятным сценариям рост мировой экономики может замедлиться существенно ниже 2%, нельзя даже исключать приближения к 1%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Российские рынки, как и мировые фондовые площадки, могут показать еще один раунд снижения на 15–25%, считает он. Перспективы сохранения российской экономики в зоне роста в принципе сейчас находятся под большим вопросом: возможно, ей удастся избежать неконтролируемых кризисных явлений — снижения ВВП на 1,5–2,5%, но тем не менее даже при развитии событий в умеренно-негативном ключе высока вероятность снижения экономики РФ на 0,3–0,8%, допускает экономист.

Позиции России лучше, чем в 2008 и 2014 годах: федеральный бюджет стартует с профицита, в ФНБ накоплены достаточно высокие резервы, которые перекрывают внешний долг, страна не зависит от внешнего финансирования, не согласна Донец. Правительство не намерено сокращать бюджетные расходы, то есть экономика сохранит бюджетный стимул, отмечает Донец. «Нельзя отнимать и политический фактор: наличие апрельского референдума, выборы в 2021 году должны будут поддерживать курс на реализацию всех бюджетных мер, которые заложены», — добавляет она. Если в России удастся избежать полномасштабной эпидемии, то рост ВВП по итогам года составит 1,5%, оценивает Донец. Но запуск европейского сценария распространения коронавируса и введения ограничительных мер со стороны властей грозит рецессией российской экономике, признает эксперт.

В случае дальнейшего снижения нефтяных цен к отметкам $30 и начала исхода иностранного капитала из российского долга рублевые рынки, как и курс рубля, могут усилить снижение, допускает Покатович. Если нефть снизиться до $25–35 в апреле, рубль может временно перейти в диапазон 75–80 руб. за доллар и 85–88 руб. за евро, предполагает он.

По оценкам экономиста Евгении Слепцовой из британской Oxford Economics, ВВП России сократится на 0,2%, если цены на нефть будут составлять в среднем $30 до конца года (в условиях отсутствия глобального финансового кризиса и внутренних карантинов в России).