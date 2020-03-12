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ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

На фоне обвала нефтяных котировок и рубля Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб., следует из данных банка России. Обрушение последовало за развалом сделки с ОПЕК
Курс доллара ЦБ USD ₽71,472 -0,76%
Курс евро ЦБ EUR ₽81,021 -1,02%
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Минфин 10 марта продал валюту на внутреннем рынке с расчетами «завтра» на 3,6 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курсы доллара и евро на Forex в тот день подскочили до 75 и 85 руб. соответственно.

В указанный период ЦБ не будет проводить регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки. Решение, когда возобновить операции, регулятор примет с учетом ситуации на финрынках в марте, сообщили в ЦБ. В этот день Минфин закупил валюту на 9,4 млрд руб.

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На следующий день торги на российском рынке открылись падением, и ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты. В регуляторе такое решение пояснили текущей ситуацией на нефтяном рынке и ее влиянием на операции Фонда национального благосостояния. Продажа валюты будет вестись до того времени, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ, сообщили в ЦБ.

В результате 10 марта Банк России провел аукцион РЕПО тонкой настройки в объеме 500 млрд руб. По его данным, спрос на операции РЕПО составил 592,4 млрд руб. Кроме того, ЦБ увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

По словам зампреда правления ЦБ Ксении Юдаевой, на данный момент на российском рынке «откровенно слабых банков» нет. Принятые же регулятором меры нужны, чтобы дать «больший комфорт» рынку и «дополнительную гибкость» фининститутам. Исходя из анализа ЦБ, российская финансовая система будет устойчивой в текущей ситуации, добавила Юдаева.

О том, что у правительства и ЦБ хватает ресурсов для сохранения экономической стабильности, заявил и президент Владимир Путин. По его словам, меры, которые принимают кабмин и регулятор, в итоге позитивно повлияют на российскую экономику.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ЦБ, продажа валюты
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