ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

На фоне обвала нефтяных котировок и рубля Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб., следует из данных банка России. Обрушение последовало за развалом сделки с ОПЕК

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Минфин 10 марта продал валюту на внутреннем рынке с расчетами «завтра» на 3,6 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курсы доллара и евро на Forex в тот день подскочили до 75 и 85 руб. соответственно.

В указанный период ЦБ не будет проводить регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки. Решение, когда возобновить операции, регулятор примет с учетом ситуации на финрынках в марте, сообщили в ЦБ. В этот день Минфин закупил валюту на 9,4 млрд руб.

На следующий день торги на российском рынке открылись падением, и ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты. В регуляторе такое решение пояснили текущей ситуацией на нефтяном рынке и ее влиянием на операции Фонда национального благосостояния. Продажа валюты будет вестись до того времени, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ, сообщили в ЦБ.