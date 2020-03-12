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ЕЦБ запустил новые стимулирующие меры для борьбы с последствиями вируса

Европейский центробанк представил новый пакет стимулирующих мер в условиях борьбы с коронавирусом. Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что потрясения на рынках могут привести к сценарию, аналогичному кризису 2008 года
Фото: Ciro De Luca / Reuters

Европейский центральный банк на заседании 12 марта не стал менять ставки, однако объявил о пакете стимулирующих мер в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.

ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку
Финансы

В отличие от ФРС и Банка Англии, которые в начале марта экстренно и внепланово снизили свои ставки, европейский регулятор их сохранил: базовую ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — минус 0,5% годовых. Совет управляющих ЕЦБ не усмотрел «существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе», но объявил о новых мерах для поддержки экономики. Это:

  • дополнительные временные операции по предоставлению долгосрочной ликвидности. ЕЦБ будет проводить аукционы по кредитованию банков для поддержки финансовой системы еврозоны;
  • действующие программы по предоставлению долгосрочной ликвидности будут проводиться по значительно более благоприятным условиям, что должно «поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от распространения коронавируса, особенно малых и средних предприятий». Например, процентная ставка по ним будет на 0,25 п.п. ниже средней ставки, применяемой в основных операциях рефинансирования;
  • ЕЦБ увеличит программу скупки активов на рынке на €120 млрд.

ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Финансы

Рынки заявление ЕЦБ не впечатлили. Например, британский индекс FTSE 100 ускорил снижения после выхода релиза регулятора, как и немецкий DAX. Арсенал мер, которые может реализовать ЕЦБ, уже «истощен», писал Reuters. Ставки и так находятся в отрицательной плоскости и на рекордно низком уровне, а их дальнейшее снижение, по мнению аналитиков, может быть контрпродуктивным. Аналитики Morgan Stanley писали в обзоре, что среди прочих мер все-таки ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 п.п., но указали, что экономический эффект от такой политики может быть относительно невелик, как и в сентябре, когда ЕЦБ в прошлый раз снизил ставку (тоже на 0,1 п.п.), а также объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

Это решение регулятора — первое серьезное испытание для главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заняла этот пост в ноябре, писали в обзоре аналитики ING. Они указывали, что «привести достоверную и окончательную оценку экономического влияния COVID-19 на экономику еврозоны невозможно», в том числе и самому ЕЦБ. Лагард, по сведениям Bloomberg, на этой неделе сообщила европейским лидерам, что нынешняя ситуация может вылиться в сценарий, аналогичный финансовому кризису 2008 года, если ЕС не предпримет скоординированных действий.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ЕЦБ, коронавирус
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Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса
Экономика
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
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