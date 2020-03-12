ЕЦБ запустил новые стимулирующие меры для борьбы с последствиями вируса

Европейский центробанк представил новый пакет стимулирующих мер в условиях борьбы с коронавирусом. Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что потрясения на рынках могут привести к сценарию, аналогичному кризису 2008 года

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Европейский центральный банк на заседании 12 марта не стал менять ставки, однако объявил о пакете стимулирующих мер в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.

В отличие от ФРС и Банка Англии, которые в начале марта экстренно и внепланово снизили свои ставки, европейский регулятор их сохранил: базовую ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — минус 0,5% годовых. Совет управляющих ЕЦБ не усмотрел «существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе», но объявил о новых мерах для поддержки экономики. Это: