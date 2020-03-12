ЕЦБ запустил новые стимулирующие меры для борьбы с последствиями вируса
Европейский центральный банк на заседании 12 марта не стал менять ставки, однако объявил о пакете стимулирующих мер в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.
В отличие от ФРС и Банка Англии, которые в начале марта экстренно и внепланово снизили свои ставки, европейский регулятор их сохранил: базовую ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — минус 0,5% годовых. Совет управляющих ЕЦБ не усмотрел «существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе», но объявил о новых мерах для поддержки экономики. Это:
- дополнительные временные операции по предоставлению долгосрочной ликвидности. ЕЦБ будет проводить аукционы по кредитованию банков для поддержки финансовой системы еврозоны;
- действующие программы по предоставлению долгосрочной ликвидности будут проводиться по значительно более благоприятным условиям, что должно «поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от распространения коронавируса, особенно малых и средних предприятий». Например, процентная ставка по ним будет на 0,25 п.п. ниже средней ставки, применяемой в основных операциях рефинансирования;
- ЕЦБ увеличит программу скупки активов на рынке на €120 млрд.