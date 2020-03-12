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Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что паники на рынке сейчас нет даже близко. Белоусов призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть
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Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

При обвале фондового рынка 10 марта (значение индекса Мосбиржи в тот день упало на 8,11%, а индекса РТС — на 13%) существовала серьезная опасность массового принудительного закрытия позиций из-за падения баланса на счетах инвесторов ниже минимально допустимой нормы (margin call), заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Самое главное, одна из главных опасностей, которая была, — это опасность margin call. Их нет практически. Точнее, они там есть, но очень точечно и локально, и рынки совершенно спокойно с этим делом справляются», — ответил Белоусов на вопрос о необходимости принятия ЦБ и правительством дополнительных мер для поддержки фондового рынка (цитата по ТАСС).

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть. По словам Белоусова, никакой паники на рынке сейчас нет даже близко, а потому власти пока ограничиваются мониторингом ситуации, хотя и готовы к худшему.

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«У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет. Но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит», — сообщил Белоусов.

К открытию торгов 12 марта значение рублевого индекса Мосбиржи снизилось на 3,2%, долларового индекса РТС — на 4,05%. К середине дня падение усилилось — к 14:50 мск значение индекса Мосбиржи составляло 2357,22 пункта (минус 5,44%), индекса РТС — 988,42 (минус 9%).

Лидерами падения стали бумаги «Ленты» (минус 10,84%), «Аэрофлота» (минус 10,67%), «Роснефти» (минус 10,35%), «Норникеля» (минус 9,81%), TCS Group (минус 9,6%).

Курс доллара к рублю впервые с 2016 года превысил 75 руб., курс евро поднимался до 84,7 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Белоусов, фондовый рынок, обвал рынков
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