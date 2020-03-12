Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что паники на рынке сейчас нет даже близко. Белоусов призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть

Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

При обвале фондового рынка 10 марта (значение индекса Мосбиржи в тот день упало на 8,11%, а индекса РТС — на 13%) существовала серьезная опасность массового принудительного закрытия позиций из-за падения баланса на счетах инвесторов ниже минимально допустимой нормы (margin call), заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Самое главное, одна из главных опасностей, которая была, — это опасность margin call. Их нет практически. Точнее, они там есть, но очень точечно и локально, и рынки совершенно спокойно с этим делом справляются», — ответил Белоусов на вопрос о необходимости принятия ЦБ и правительством дополнительных мер для поддержки фондового рынка (цитата по ТАСС).

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть. По словам Белоусова, никакой паники на рынке сейчас нет даже близко, а потому власти пока ограничиваются мониторингом ситуации, хотя и готовы к худшему.

«У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет. Но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит», — сообщил Белоусов.