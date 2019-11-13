Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций в 2019 году обеспечил самый большой доход среди всех мировых рынков. Интерес международных инвесторов к России вырос из-за глобального снижения ставок и обязанности госкомпаний увеличить выплаты дивидендов

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Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44% — почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (+22%), привел расчеты эксперт.

По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз, следует из данных руководителя направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергея Караханяна: в 2018 году MSCI Russia с учетом дивидендов вырос на 0,51% и не был лидером роста (для сравнения, рынок акций Индии прибавил 1,39%). Правда, в целом рынки в прошлом году существенно проседали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста торговых трений США и Китая: индекс акций развивающихся стран MSCI EM упал более чем на 14%, мировой рынок — на 8%, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 4%.

Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире, указывает Эйксон: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму и более чем на 2 п.п. выше доходности рынка акций Турции, второй после России по этому показателю.

Индекс Московской биржи (основной индекс российского фондового рынка, рассчитывается в рублях) 7 ноября впервые в истории закрылся выше 3000 пунктов (3008,54 пункта), хотя последующие торговые дни завершал ниже этой отметки (в понедельник, 11 ноября, на уровне 2961,46 пункта). Индекс РТС (второй основной индекс, в долларах США) торгуется на максимумах с октября 2013 года, в понедельник закрылся на отметке 1460,84 пункта.