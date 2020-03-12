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Экономика ,  
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Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские рынки в периоды турбулентности снижаются сильнее и резче, чем американские, заявил ведущий стратег «АТОН» Алексей Каминский в разговоре с РБК.

«Это осложняется тем, что российский рубль — до сих пор один из самых больших carry trade на развивающихся рынках (carry trade — стратегия получения дохода на финансовых рынках за счет разницы процентных ставок в разных экономиках. — РБК). Внешние институциональные инвесторы до сих пор держат большие объемы активов в российском рубле, несмотря на произошедшую коррекцию», — сказал Каминский.

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По его словам, этот «навес» сейчас, скорее всего, и продается ускоренными темпами — из-за ощущения, что ситуация на рынках, возникшая в связи с коронавирусом, нормализуется еще не скоро. Каминский считает, что после срыва сделки ОПЕК+ появился риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а власти пока не дают достаточных стимулов для рынка. Он отметил, что ЦБ ограничился валютными интервенциями, а удерживать другие активы от падения некому.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.

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Рубль слабеет вслед за нефтью и на фоне пандемии коронавируса, но текущий курс все равно выглядит сильным по сравнению с нефтью, отмечает Порывай. «Согласно нашей оценке, доллар сейчас должен стоить 80 руб.», — отметил он.

По мнению Порывая, резкое ослабление российской валюты сдерживают два фактора. В первую очередь то, что в марте счет текущих операций останется положительным, а ухудшение начнется только в апреле. Кроме того, на рынке по-прежнему присутствуют ожидания того, что ОПЕК соберется в ближайшие месяцы и ситуация с нефтью поменяется. В апреле ситуация изменится, отметил аналитик. Сейчас для рубля «нет пожара», и ЦБ это понимает, поэтому и не предпринимает экстренных мер, добавил он.

В ночь на 12 марта нефть Brent упала более чем на 5%. В ходе утренних торгов на Мосбирже ее индекс снизился более чем на 5%, а индекс РТС просел почти на 8,4%. Курс доллара к рублю вырос до 74,5 руб. (на 1,76%), евро — до 83,9 руб. (на 1,8%).

Предыдущее падение на российском рынке произошло 10 марта, в первый день торгов, после того как сделка ОПЕК+ развалилась и цена нефти Brent упала более чем на 27%.

Теги: Аналитики, обвал рубля, ЦБ
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