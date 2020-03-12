Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля

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Российские рынки в периоды турбулентности снижаются сильнее и резче, чем американские, заявил ведущий стратег «АТОН» Алексей Каминский в разговоре с РБК.

«Это осложняется тем, что российский рубль — до сих пор один из самых больших carry trade на развивающихся рынках (carry trade — стратегия получения дохода на финансовых рынках за счет разницы процентных ставок в разных экономиках. — РБК). Внешние институциональные инвесторы до сих пор держат большие объемы активов в российском рубле, несмотря на произошедшую коррекцию», — сказал Каминский.

По его словам, этот «навес» сейчас, скорее всего, и продается ускоренными темпами — из-за ощущения, что ситуация на рынках, возникшая в связи с коронавирусом, нормализуется еще не скоро. Каминский считает, что после срыва сделки ОПЕК+ появился риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а власти пока не дают достаточных стимулов для рынка. Он отметил, что ЦБ ограничился валютными интервенциями, а удерживать другие активы от падения некому.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.