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Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Решение о снижении ставки Банк Англии объяснил необходимостью ответить на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Банк Англии снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста глобальной и британской экономик. Показатели неопределенности финансового рынка достигли экстремальных уровней», — говорится в заявлении Банка Англии.

Регулятор выразил уверенность в том, что снижение банковской ставки сможет поддержать бизнес и семейные финансы, снизить стоимость кредитов и увеличить их доступность и сохранить рабочие места.

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В Банке Англии признают, что распространение COVID-19 стало экономическим шоком, который может приобрести большой масштаб и повлиять как на спрос, так и на предложение, однако полагают, что трудности носят временный характер.

«Масштаб экономического потрясения от COVID-19 пока в высшей степени неопределенный, [деловая] активность в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы, по всей вероятности, существенно снизится», — отмечается в заявлении Банка Англии. При этом наиболее серьезно могут пострадать малые предприятия.

В связи с этим Банк Англии анонсировал запуск новой программы финансирования банков (TFSME), которая увеличит объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Участники TFSME в течение ближайшего года смогут получить финансирование сроком на четыре года по процентным ставкам на уровне базовой ставки.

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В предыдущий раз Банк Англии изменял ставку в начале августа 2018 года, тогда она была повышена с 0,5 до 0,75%. Предшествующее же повышение — с 0,25 до 0,5% — в ноябре 2017 года стало первым за десять лет.

3 марта базовую процентную ставку на внеплановом заседании снизила — до 1–1,25% — Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны. Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

С 10 февраля ключевую ставку снизил — до 6% — Банк России. Следующее заседание ЦБ назначено на 20 марта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Банк Англии
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