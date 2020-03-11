Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Решение о снижении ставки Банк Англии объяснил необходимостью ответить на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19

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Банк Англии снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста глобальной и британской экономик. Показатели неопределенности финансового рынка достигли экстремальных уровней», — говорится в заявлении Банка Англии.

Регулятор выразил уверенность в том, что снижение банковской ставки сможет поддержать бизнес и семейные финансы, снизить стоимость кредитов и увеличить их доступность и сохранить рабочие места.

В Банке Англии признают, что распространение COVID-19 стало экономическим шоком, который может приобрести большой масштаб и повлиять как на спрос, так и на предложение, однако полагают, что трудности носят временный характер.