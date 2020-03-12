Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, а стоимость WTI — на 6%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По состоянию на 5:25 мск цена за баррель Brent достигла $33,78, тогда как WTI торговалась на уровне $31.

Это произошло после того, как Вашингтон объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19: c 13 марта вводится запрет на въезд в Соединенные Штаты из стран Европы. Ограничения будут действовать 30 дней.

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