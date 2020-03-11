Экономика , 11 мар, 21:53
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Цена на нефть Brent упала на фоне сообщений о пандемии коронавируса
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 5%, стоимость WTI опустилась в цене на 3%, свидетельствуют данные биржи.
По данным на 21.25 мск цена за баррель Brent достигла $35, тогда как WTI торговалась ниже $33.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно считать пандемией.
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