Цена на нефть Brent упала на фоне сообщений о пандемии коронавируса

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 5%, стоимость WTI опустилась в цене на 3%, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 21.25 мск цена за баррель Brent достигла $35, тогда как WTI торговалась ниже $33.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно считать пандемией.

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