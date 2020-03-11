Экономика , 11 мар, 20:51
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Индекс Dow Jones рухнул на 5%
Индекс Dow Jones в ходе торгов в США потерял более 1000 пунктов, обвалившись почти на 5%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
По состоянию на 20:44 мск, индекс снизился на 1184,35 пунктов (минус 4,73%).
Незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что ситуация с коронавирусом переросла в пандемию.
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