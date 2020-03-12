В Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим ЧС

В столице Соединенных Штатов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Соответствующий указ мэра Мюриэл Баузер опубликован на сайте администрации округа Колумбия.

Такие меры были приняты, поскольку медики опасаются широкого распространения коронавирусной инфекции. Власти округа предполагают, что число зараженных 2019-nCoV может быть значительно больше официальных цифр.

Режим ЧС будет действовать в течение 15 дней с момента его вступления в силу. Он дает мэру право вводить карантин, наказывать спекулянтов, которые пытаются завышать цены.

Кроме того, 11 марта мэр Баузер распорядилась отменять массовые мероприятия до 31 марта, скорректировать школьные занятия, чтобы подготовить учебные заведения к дистанционному обучению, а также отменила вашингтонский парад, посвященный Дню святого Патрика.

Ранее 11 марта из-за угрозы китайского вируса в Нью-Йорке отменили круглый стол, на котором предполагалось обсудить ведение бизнеса в условиях коронавируса.