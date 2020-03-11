Врачи оценили последствия объявления ВОЗ о пандемии коронавируса

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Объявление пандемии COVID-19 не несет за собой каких-либо ограничений для людей, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

«Это формальные стадии — сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией», — пояснил он

Чепурнов отметил, что какие-то дополнительные меры, кроме рекомендаций, ВОЗ не может вводить. В случае пандемии каждая страна действует по своему усмотрению.

Такое же мнение в разговоре с РБК выразил врач Тимур Пестерев. «Пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, нежели какое-то локальное распространение», — сказал он, уточнив, что в России принято достаточно эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения инфекции.