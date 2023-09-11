Альфа-банк решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае

Крупнейший частный банк подготовил заявки на регистрацию филиалов в Пекине и Шанхае, сообщили РБК в «Альфе». Процесс получения лицензий займет минимум полгода, а может растянуться на неопределенный срок, предупреждают эксперты

Альфа-банк, крупнейший частный банк на российском рынке, готовится к открытию двух филиалов в Китае — в Пекине и Шанхае, сообщили РБК в кредитной организации. Комплект документов, необходимых для регистрации, в ближайшее время будет подан в Народный банк КНР. Соответствующее решение принял совет директоров «Альфы».

Директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков пояснил, что выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые «активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР».

«Альфа-банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем», — добавил он. Пока что единственный российский банк, имеющий свой филиал в Китае, — это ВТБ: офис в Шанхае он открыл еще в 2008 году.

Ранее председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев говорил «Ведомостям» о планах развития бизнеса в КНР, но решение о формате присутствия на этом рынке — в виде представительства или филиала — еще не было принято.

Альфа-банк контролируется люксембургским ABH Holdings S.A. через кипрскую структуру ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг», конечными бенефициарами которого выступают бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов (32,9%, 12,4% и 41% акций соответственно). В структуру ABH Holdings S.A. помимо российского Альфа-банка также входит Альфа-банк в Белоруссии. До 21 июля 2023 года в нее входил украинский Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»): власти страны национализировали кредитную организацию из-за санкций против ABH Holdings S.A. и его акционеров. Российский Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других западных стран. Уже после введения ограничений он продал свою «дочку» в Казахстане.

Сможет ли банк выйти на китайский рынок

Открытие банковского филиала в Китае требует согласования от Народного банка Китая и местной Комиссии по регулированию банковской деятельности (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC), отмечают опрошенные РБК эксперты.

Условиями получения лицензии, в частности, является устойчивая прибыльность «материнского» банка, отсутствие правонарушений, наличие опыта международного бизнеса, эффективная политика противодействия обналичиванию и отмыванию денег, объем активов не менее $20 млрд, перечисляет соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Кроме того, по ее словам «домашняя юрисдикция» банка, желающего выйти на китайский рынок, должна иметь эффективные органы банковского надзора и сотрудничать с регуляторами в КНР.

«Крупные российские банки, которые попали под западные санкции в 2022-2023 годах, отвечают многим указанным требованиям», — заключает эксперт. Однако заявления на регистрацию филиала в Китае рассматриваются небыстро — срок составляет не менее полугода и может быть продлен до девяти месяцев, говорит Винокурова.

Процесс растягивается, если регулятор запрашивает дополнительные сведения и документы, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «На практике и два года с момента подачи документов — это далеко не предел. Опять же, все зависит от типа банковской лицензии и того, какие продукты и услуги собирается банк реализовывать. Банки с иностранным капиталом — это отдельная категория, надзор за их деятельностью со стороны CBIRC и Центрального банка осуществляется даже более тщательно, кроме того, им необходимы дополнительные лицензии на работу с зарубежными для Китая валютами».

Альфа-банк может открыть филиалы в КНР, несмотря на западные санкции, считают опрошенные РБК эксперты.

«Ориентация Китая на западные санкции и их соблюдение постепенно снижается», — замечает Винокурова. Она указывает, что 28 июня 2023 года в КНР был принят закон, направленный, в том числе на противодействие санкционному давлению США и ЕС.

«Работающие на территории Китая иностранные компании должны не только соблюдать законы, но и не ставить под угрозу нацбезопасность и не противоречить общественным интересам. Безусловно, взаимодействие с подсанкционным лицом и действия, направленные на обход санкций, — нарушает режимы западных санкций. Однако решение остается за Китаем, для которого приоритетом являются собственные национальные и экономические интересы», — рассуждает Винокурова.

«Вопрос с санкциями довольно сложный. С одной стороны, Китай не поддерживает санкции, с другой стороны, мы видим, как китайская банковская система и операторы платежных систем на них реагируют», — отмечает Федюкин. Он приводит в пример китайскую платежную систему UnionPay, которая перестает сотрудничать со всеми российскими банками, по мере того, как те попадали под санкции.

«Очевидно, что работа в Китае структур российских банков, попавших под санкции, невозможна в вакууме. То есть между ними и китайскими банками должны осуществляться транзакции. В Китае у крупнейших банков есть процедуры комплаенса и штаты юристов, которые оценивают риски, в том числе и санкционные. Как будет решаться эта проблема, увы, не могу предположить», — заключает юрист.