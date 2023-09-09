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МИД заявил о состоявшейся дедолларизации расчетов между Россией и Китаем

МИД: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

Дедолларизация экономических связей Китая и России уже состоялась — более 80% расчетов между странами производится в нацвалютах, заявил «РИА Новости» директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Доля нацвалют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%», —заявил он, отметив, что торги парой рубль/юань уже превысили по объемам торги американским долларом.

По словам дипломата, российские и китайские экономические операторы массово уходят от «токсичных» валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев