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«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей

«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей
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Война санкций
Карты UnionPay Тинькофф Банка перестанут работать за границей после попадания под блокирующие санкции США, сообщила поддержка банка. Под такими же санкциями оказался банк «Солидарность», который тоже выпускает UnionPay
Тинькофф Банк TCS $36,51 -3,41% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Карты UnionPay от Тинькофф Банка вскоре прекратят работу за границей, следует из ответа службы поддержки банка корреспонденту РБК.

«Есть вероятность того, что за границей карты UnionPay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — сказал он, добавив, что банк ждет разъяснений от платежной системы о том, в каких странах карта продолжит работать. Другой сотрудник сказал, что карта за рубежом сегодня «действительно перестанет работать» и что Тинькофф Банк в ближайшее время прекратит их выпуск.

Тинькофф Банк 20 июля попал под блокирующие санкции США. Вместе с ним в SDN-списке оказался, в частности, банк «Солидарность». Обе кредитные организации являются эмитентами UnionPay. После введения блокирующих санкций в феврале 2023 года против других банков, выпускающих UnionPay, эти карты перестали работать за границей. В России все операции по картам проходят через Национальную систему платежных карт, поэтому ограничения не влияют на их работоспособность внутри станы.

РБК направил запросы в «Тинькофф» и «Солидарность».

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. Россияне могут использовать за рубежом карты платежных систем «Мир» и UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода МПС. Но сеть и география приема этих карт ограничены, при этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тыс. руб. в зависимости от банка.

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Сейчас за границей продолжают принимать карты UnionPay, выпущенные «Русским стандартом», Газпромбанком, Россельхозбанком, Почта Банком, Примсоцбанком и ВБРР. Россельхозбанк и Газпромбанк находятся под секторальными санкциями США и ЕС, но эти санкции не подразумевают таких масштабных ограничений на работу кредитных организаций, как блокирующие.

Официально платежная система никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но запретила выпускать свои карты таким банкам, а также принимать карты UnionPay иностранных кредитных организаций в эквайринговой сети российских банков под санкциями, говорили источники РБК. По их словам, причина этого решения кроется в опасениях вторичных санкций.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
санкции UnionPay дебетовые карты Тинькофф Банк
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