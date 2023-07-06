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В Альфа-банке заявили о планах открыть филиал в Китае

Председатель совета директоров Альфа-банка заявил о планах открыть филиал в Китае
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽995,83 0% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Альфа-банк планирует открыть свой филиал или представительство в Китае. Об этом заявил «Ведомостям» председатель совета директоров банка Олег Сысуев.

«Пока сложно сказать, что это будет, потому что мы рассматриваем разные опции, но окончательных решений еще не приняли», — сказал Сысуев, добавив, что банк «покажет что-то ощутимое» через три месяца.

Он объяснил, что оба проекта отличаются по стоимости и длительности создания, при этом стоимость итогового проекта для Альфа-банка существеннее.

У Альфа-банка есть филиалы в Белоруссии и Казахстане. Еще один филиал был на Украине, однако в декабре 2022 года Киев начал национализацию банка и переименовал его в Sence Bank. «Страна.ua» писало, что Нацбанк Украины в рамках подготовки к национализации признал небезупречной репутацию ABH Ukraine Limited и владеющего ей ABH Holdings SA. В июле 2023 года Киев ввел санкции против материнской структуры Альфа-банка ABH Holdings SA, а также ABH Ukraine Limited.

В Нидерландах и Великобритании Альфа-банк был представлен инвестиционными компаниями. Также в США находится филиал банка — Alforma Capital Markets. Однако в апреле 2022 года после начала российской военной операции на Украине Альфа-банк попал под блокирующие санкции США, из-за чего активы банка на территории страны заморожены, а операции с ним запрещены для всех американских резидентов. В конце февраля 2023 года санкции против банка ввел и Евросоюз.

Теги
Альфа-Банк Китай Филиал

Встреча с
Игорем Шуваловым

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