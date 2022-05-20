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OTP Bank сообщил о давлении с целью продажи российского подразделения

Венгерский OTP Bank сообщил о давлении с целью продажи российского подразделения
Глава набсовета украинского подразделения OTP Bank заявил, что даже в случае принятия закона о дополнительных налогах для работающих в России компаний, кредитная организация вряд ли прекратит работу в стране
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Венгерский OTP Bank столкнулся с давлением с целью продажи российского подразделения, в том числе из-за украинского законопроекта об увеличении налоговой нагрузки для компаний, которые продолжают работать в России, передает Reuters.

По словам председателя наблюдательного совета украинского подразделения OTP Андраса Кухарски, законопроект находится в подвешенном состоянии и, даже если он будет одобрен, сам по себе не приведет к уходу компании из России.

OTP Bank начал сворачивать свою деятельность в России с учетом плана по возможному уходу из страны, пишет агентство, а исполнительный директор банка счел перспективы российской экономики «не очень радужными».

На долю российского и украинского подразделений в общей сложности пришлось 15,8% прибыли OTP в 2021 году. Однако кредитование в Украине выросло на 5% в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как в России показатель упал на 7%, сообщает банк.

Исполнительный директор банка сообщил Reuters, что OTP увеличит кредитование украинских фермеров в этом году, чтобы помочь им преодолеть финансовые проблемы на фоне военного конфликта.

Материал дополняется

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