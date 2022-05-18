Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка

Фото: Никита Попов / РБК

Французская финансовая компания Societe Generale закрыла сделку по продаже своего российского актива «Росбанк» «Интерросу» Владимира Потанина, говорится в заявлении на сайте «Интерроса».

«Компания «Интеррос» и группа Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в российском Росбанке и в ее страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России», — говорится в сообщении.

Ранее Росбанк уже принадлежал «Интерросу», в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». К 2022 году Societe Generale владела почти 100% акций банка, однако позже компания решила приостановить деятельность в России. Тогда глава «Норникеля» и «Интерроса» Владимир Потанин решил купить банк, но сумма сделки не раскрывалась.

В Росбанке РБК сообщили, что по условиям сделки «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым», а сам банк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.