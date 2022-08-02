Райффайзенбанк получил рекордную прибыль в России на фоне кризиса
Во втором квартале 2022 года чистая прибыль российского Райффайзенбанка составила €534 млн, следует из презентации и отчетности по МСФО его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI).
По сравнению с первым кварталом финансовый результат вырос в 5,6 раза (с €96 млн), а в годовом выражении — в 4,7 раза. Для сравнения: за весь прошлый год Райффайзенбанк заработал €474 млн, а с 2011 года (с этого момента доступна сопоставимая отчетность RBI) квартальная прибыль российской «дочки» не достигала таких значений. Чистая прибыль увеличилась даже с учетом укрепления рубля к евро: во втором квартале финансовый результат банка составил 30,1 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в первом по курсу на конец отчетных периодов, принятых в МСФО группы.
Совокупная прибыль группы за второй квартал достигла €1,27 млрд.
Из чего сложилась рекордная прибыль Райффайзенбанка
Согласно отчетности, в апреле-июне чистый процентный доход российского Райффайзенбанка увеличился на 77,3%, до €394 млн, а чистый комиссионный — на 68,6%, до €420 млн. Значительный рост этих доходных статей группа объясняет ростом ставок в России, укреплением рубля, а также ограничительными мерами валютного контроля, который весной ввел ЦБ. Банк, в частности, нарастил объемы полученных комиссий за конвертацию валюты из-за требования для российских экспортеров по обязательной продаже части валютной выручки. Кроме того, Райффайзенбанк получил €86 млн чистого дохода от торговых операций и переоценки ценных бумаг на балансе против убытка по этой статье в €12 млн в первом квартале. Положительная переоценка этого класса активов стала возможна из-за укрепления рубля, отмечается в отчетности.
Во втором квартале 2022 года расходы Райффайзенбанка на резервирование возможных потерь по кредитам и прочим активам составили €57 млн, что на 72,7% меньше трат в первом квартале. Такое снижение во многом связано с тем, что в предыдущий отчетный период на покрытие возможных потерь в России группа направила рекордные €209 млн. В апреле-июне резервы по российским активам досоздавались из-за новых санкций Евросоюза и США, отмечается в отчете. В целом за полугодие расходы Райффайзенбанка на резервы составили €266 млн евро, что более чем в 10 раз превышает издержки за аналогичный период 2021 года.
За второй квартал совокупные активы российской дочки увеличились на 81,5%, почти до €36 млрд, из которых €13,7 млрд приходится на кредиты клиентам. Кредитный портфель за апрель—июнь вырос на 28,9%, причем как корпоративный, так и розничный, но в презентации указано, что в рублёвом выражении ссуды клиентам сократились на 22%. Депозитная база Райффайзенбанка за отчетный период выросла на 81,5% и достигла €29,5 млрд. Российская «дочка» зафиксировала «исключительный приток» клиентских средств, несмотря на снижение ставок и введение комиссий, подчеркивается в презентации группы.
Показатель, который не удалось улучшить за квартал, — численность клиентской базы Райффайзенбанка. За апрель—июнь количество физлиц и юрлиц на обслуживании сократилось на 800 тыс., до 2,9 млн. Сжатие клиентской базы началось еще в первом квартале: всего за полугодие на фоне конфликта на Украине российская «дочка» потеряла 1,4 млн клиентов, или почти треть от тех, кто был на обслуживании.
Как это влияет на группу и ее планы уйти из России
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на нее западные страны, в том числе Евросоюз, ввели против Москвы санкции, а многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка.
17 марта Raiffeisen Bank International сообщил, что допускает «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. Эта же формулировка содержится в отчёте за второй квартал. Группа получала «необязывающие предложения о заинтересованности» от тех, кто рассматривал покупку «дочки» в России, говорил в мае глава RBI Йохан Штробль, не раскрывая деталей.
Как отмечается в отчетности, группа сохраняет возможность «управляемого выхода» из российского бизнеса. Но проанализировав несколько возможных сценариев, связанных с ситуацией в России и Украине, менеджмент RBI пришел к выводу, что «нет существенных неопределенностей, которые могли бы поставить под сомнение их (дочерних банков. — РБК) способность продолжать непрерывно свою деятельность в течение как минимум полугода», говорится в документе.
15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев объявил, что профильная подкомиссия при правительстве больше не будет давать разрешения на продажу «дочек» иностранных банков в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 22 июля подтвердила это намерение властей.
Еще до начала конфликта на Украине австрийский Raiffeisen Bank стал наращивать резервы на возможные потери по активам в обеих странах присутствия. В четвертом квартале они составили €21 млн по российскому бизнесу и €25 млн — по украинскому. В первом квартале расходы были на уровне €209 млн и €92 млн соответственно. По итогам второго квартала отчислений на резервы по украинскому банку оказались выше — €108 млн против €57 млн на российскую «дочку». В целом расходы группы на покрытие возможных потерь по кредитам и финансовым активам по итогам полугодия достигли €561 млн — это в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Как следует из презентации RBI, совокупный размер риска по России (total exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств) во втором квартале увеличился, до €32,2. Это произошло за счет прироста капитала дочернего банка и его взвешенных по риску активов (RWA), а также из-за укрепления рубля.