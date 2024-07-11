 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены
Фото: kcsdkz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: kcsdkz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.

РБК ознакомился с соответствующим уведомлением одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов. Источник на финансовом рынке подтвердил его подлинность, еще один собеседник на рынке рассказал, что такие рекомендации казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

В рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от казахстанского депозитария письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца. «Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — цитирует брокер сообщение казахстанского депозитария.

Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая была выдана после введения блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД, для завершения операций, отмечает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. «Более того, условие о том, что сделки «являются обычными и необходимыми для отчуждения», является дословным переводом содержания генеральной лицензии OFAC, выпущенной в отношении НРД», — обращает внимание он. Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку, поясняет юрист.

Казахстанский депозитарий просит своих клиентов «направлять приказы на вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации из номинального держания Центрального депозитария, местом расчетов которых является НРД, в срок до 1 августа 2024 года», говорится в письме. Речь идет о финансовых инструментах с российским ISIN — международным идентификационным буквенно-числовым кодом ценной бумаги с префиксом RU. Покупка таких бумаг у иностранцев с дисконтом за пределами российской инфраструктуры с 2022 года была популярной инвестиционной идеей.

Брокер из Армении начал продажу обесценившихся на Западе российских акций
Финансы
Фото:Armbrok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«После указанной даты возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по данным финансовым инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений», — приводит сообщение казахстанского депозитария брокер.

CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко полагает, что это не собственное требование казахстанского депозитария, а рекомендация Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлен мост, как и с НРД. При этом казахстанский депозитарий является одной из основных структур, осуществляющих расчеты с НРД по российским ценным бумагам, добавляет эксперт. Также такие требования Euroclear мог разослать и в депозитарии других стран, которые могут держать бумаги с российскими ISIN, допускает Хандошко.

РБК направил запросы в казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг и в российский НРД.

Московская биржа и входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) 12 июня попали под блокирующие санкции США. Это привело к остановке биржевых торгов долларом и евро, сейчас Банк России устанавливает курсы этих валют на основе информации по конверсионным операциям российских банков.

Кроме того, введение американских санкций в отношении НРД (с июня 2022 года депозитарий также находится под санкциями ЕС) привело к приостановке разблокировки активов россиян в Euroclear по лицензиям Казначейства Бельгии, писал РБК.

Что означают рекомендации казахстанского депозитария

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует Хандошко.

«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

Решение может быть связано и с собственной позицией Казахстана, хотя формально он не обязан соблюдать санкции США, не исключает Винокурова.

Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Санкционное давление в отношении НРД, российских биржевых площадок и иных финансовых организаций, безусловно, увеличивает разрыв между биржевыми инфраструктурами Казахстана и России. Однако это не означает разрыва между Казахстаном и Россией и полной остановки инвестиций между странами. Это скорее разрыв между санкционными и несанкционными инструментами. Помимо биржевой торговли остается немало инструментов инвестиционного и финансового взаимодействия, включая прямые межбанковские операции, прямые инвестиции в компании, альтернативный учет ценных бумаг, взаимную торговлю и тому подобное. Однако любой иностранный инвестор, включая лиц СНГ, при принятии решения об инвестициях в РФ и ее инструменты будет учитывать как прямые санкционные ограничения, так и риски вторичных санкций, что будет учитываться в цене», — считает партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.

Как может быть исполнена рекомендация депозитария

Из приведенных формулировок следует, что у Центрального депозитария открыт счет депо в НРД, который, в свою очередь, осуществляет учет и расчеты по ценным бумагам, эмитированным в России, объясняет Винокурова. «НРД предусматривает возможность перевода акций между разными счетами депо, соответственно, акции могут быть переведены на счет депо другого депонента НРД. Однако на практике с этим могут возникнуть трудности: например, может понадобиться заключить договор с новым брокером», — полагает эксперт.

Ершов считает, что в рамках исполнения рекомендаций активы, например, могут быть переведены в российские несанкционные депозитарии. «В НРД их переставить не получится — это прямо противоречит условиям генеральной лицензии OFAC (НРД находится под блокирующими санкциями США)», — отмечает эксперт.

Главная цель казахстанского депозитария в этой ситуации — дать возможность местным брокерам сократить позиции с участием НРД в цепочке владения, чтобы избежать возможной заморозки активов после 13 августа 2024 года, добавляет Кузнец. «Такие позиции могут быть проданы на основании инструкций или переставлены любому иному депозитарию, исключающему наличие НРД в цепочке владения (например, центральный депозитарий другой страны или брокер, имеющий прямой счет в американском депозитарии)», — говорит эксперт.

Сколько бумаг предстоит перевести

Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по таким бумагам, не выводя их из Казахстана, говорит Хандошко. По ее данным, в первую очередь речь идет об облигациях федерального займа (ОФЗ).

По общему правилу выплаты по российским бумагам, хранящимся через зарубежную инфраструктуру, перечисляются на счета типа С, с которых нельзя свободно выводить деньги без разрешения правительственной комиссии, но можно использовать их для обязательных платежей — налогов, штрафов, комиссий за ведение этих счетов и так далее. Резиденты России или зарубежные компании, контролирующиеся ими, могут забрать деньги со счетов типа С, даже если хранят бумаги через иностранную инфраструктуру. Как следует из принятого в марте указа, для этого инвестору нужно подтвердить свое владение бумагами и исключить из цепочки недружественных нерезидентов.

Путин разрешил выплачивать деньги со счетов типа С «псевдонерезидентам»
Финансы
Владимир Путин

Точный объем российских бумаг, которые могут храниться в Казахстане, неизвестен. Но местные регуляторы и сам Центральный депозитарий давали ряд оценок на этот счет. С марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд), писал Bloomberg со ссылкой на данные казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). По информации издания, такие операции осуществлялись в интересах казахстанских (48,7% покупок ОФЗ) и российских клиентов (41,4%). Среди покупателей российского госдолга также были резиденты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Словакии, отмечал Bloomberg.

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана в 2022 году зафиксировал резкое увеличение объема операций по вводу облигаций в номинальное держание, следует из его годового отчета, — 8,9 трлн тенге ($18,6 млрд) против 0,5 трлн тенге ($1 млрд) в 2021 году. «Аномальный рост объема ввода облигаций в номинальное держание в 2022 году по сравнению с 2021 годом объясняется вводом в номинальное держание Центрального депозитария большого количества выпусков облигаций федерального займа России», — говорилось в материалах депозитария. Также в этот год в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге ($104,6 млн) и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге ($4,2 млрд). Но природу происхождения этих активов казахстанский депозитарий не комментировал.

В 2023 году приток бумаг в Центральный депозитарий ценных бумаг продолжился, но существенно сократился, следует из свежего отчета компании, на который обратило внимание Frank Media. По данным депозитария, общее количество операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 6,67 тыс., а общая сумма введенных инструментов — 5,81 трлн тенге ($12,1 млрд, почти на 50% меньше, чем в 2022 году), указано в отчете. Дополнительных комментариев по этим активам депозитарий не давал.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
При участии
Антон Фейнберг
Казахстан НРД депозитарий
Материалы по теме
ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу
Финансы
Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров
Финансы
Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана Финансы, 08:00
Российские айтишники уходят от плохих менеджеров и рутины — исследование Pro, 07:44
Студенту из Биробиджана дали 5 лет колонии за государственную измену Политика, 07:34
Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР Спорт, 07:30
«До $120 за баррель». Почему США медлит с санкциями против теневого флота Pro, 07:21
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 07:20
Эксперты оценили планы Прибалтики выйти из единой энергосистемы с Россией Бизнес, 07:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Проклятие сигм. Как модные менеджмент-практики погубили известные фирмы Pro, 07:00
Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии в $7,3 млрд Бизнес, 06:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:51
Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах Политика, 06:27
Французы сочли свою страну «неуправляемой» после парламентских выборов Политика, 06:18
Посол России назвал угрозой план разместить американские ракеты в ФРГ Политика, 06:07
МИД ответил на планы Украины позвать Россию на второй саммит мира Политика, 05:36