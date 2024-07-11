Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены

Фото: kcsdkz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.

РБК ознакомился с соответствующим уведомлением одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов. Источник на финансовом рынке подтвердил его подлинность, еще один собеседник на рынке рассказал, что такие рекомендации казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

В рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от казахстанского депозитария письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца. «Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — цитирует брокер сообщение казахстанского депозитария.

Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая была выдана после введения блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД, для завершения операций, отмечает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. «Более того, условие о том, что сделки «являются обычными и необходимыми для отчуждения», является дословным переводом содержания генеральной лицензии OFAC, выпущенной в отношении НРД», — обращает внимание он. Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку, поясняет юрист.

Казахстанский депозитарий просит своих клиентов «направлять приказы на вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации из номинального держания Центрального депозитария, местом расчетов которых является НРД, в срок до 1 августа 2024 года», говорится в письме. Речь идет о финансовых инструментах с российским ISIN — международным идентификационным буквенно-числовым кодом ценной бумаги с префиксом RU. Покупка таких бумаг у иностранцев с дисконтом за пределами российской инфраструктуры с 2022 года была популярной инвестиционной идеей.

«После указанной даты возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по данным финансовым инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений», — приводит сообщение казахстанского депозитария брокер.

CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко полагает, что это не собственное требование казахстанского депозитария, а рекомендация Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлен мост, как и с НРД. При этом казахстанский депозитарий является одной из основных структур, осуществляющих расчеты с НРД по российским ценным бумагам, добавляет эксперт. Также такие требования Euroclear мог разослать и в депозитарии других стран, которые могут держать бумаги с российскими ISIN, допускает Хандошко.

РБК направил запросы в казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг и в российский НРД.

Московская биржа и входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) 12 июня попали под блокирующие санкции США. Это привело к остановке биржевых торгов долларом и евро, сейчас Банк России устанавливает курсы этих валют на основе информации по конверсионным операциям российских банков. Кроме того, введение американских санкций в отношении НРД (с июня 2022 года депозитарий также находится под санкциями ЕС) привело к приостановке разблокировки активов россиян в Euroclear по лицензиям Казначейства Бельгии, писал РБК.

Что означают рекомендации казахстанского депозитария

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует Хандошко.

«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

Решение может быть связано и с собственной позицией Казахстана, хотя формально он не обязан соблюдать санкции США, не исключает Винокурова.

«Санкционное давление в отношении НРД, российских биржевых площадок и иных финансовых организаций, безусловно, увеличивает разрыв между биржевыми инфраструктурами Казахстана и России. Однако это не означает разрыва между Казахстаном и Россией и полной остановки инвестиций между странами. Это скорее разрыв между санкционными и несанкционными инструментами. Помимо биржевой торговли остается немало инструментов инвестиционного и финансового взаимодействия, включая прямые межбанковские операции, прямые инвестиции в компании, альтернативный учет ценных бумаг, взаимную торговлю и тому подобное. Однако любой иностранный инвестор, включая лиц СНГ, при принятии решения об инвестициях в РФ и ее инструменты будет учитывать как прямые санкционные ограничения, так и риски вторичных санкций, что будет учитываться в цене», — считает партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.

Как может быть исполнена рекомендация депозитария

Из приведенных формулировок следует, что у Центрального депозитария открыт счет депо в НРД, который, в свою очередь, осуществляет учет и расчеты по ценным бумагам, эмитированным в России, объясняет Винокурова. «НРД предусматривает возможность перевода акций между разными счетами депо, соответственно, акции могут быть переведены на счет депо другого депонента НРД. Однако на практике с этим могут возникнуть трудности: например, может понадобиться заключить договор с новым брокером», — полагает эксперт.

Ершов считает, что в рамках исполнения рекомендаций активы, например, могут быть переведены в российские несанкционные депозитарии. «В НРД их переставить не получится — это прямо противоречит условиям генеральной лицензии OFAC (НРД находится под блокирующими санкциями США)», — отмечает эксперт.

Главная цель казахстанского депозитария в этой ситуации — дать возможность местным брокерам сократить позиции с участием НРД в цепочке владения, чтобы избежать возможной заморозки активов после 13 августа 2024 года, добавляет Кузнец. «Такие позиции могут быть проданы на основании инструкций или переставлены любому иному депозитарию, исключающему наличие НРД в цепочке владения (например, центральный депозитарий другой страны или брокер, имеющий прямой счет в американском депозитарии)», — говорит эксперт.

Сколько бумаг предстоит перевести

Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по таким бумагам, не выводя их из Казахстана, говорит Хандошко. По ее данным, в первую очередь речь идет об облигациях федерального займа (ОФЗ).

По общему правилу выплаты по российским бумагам, хранящимся через зарубежную инфраструктуру, перечисляются на счета типа С, с которых нельзя свободно выводить деньги без разрешения правительственной комиссии, но можно использовать их для обязательных платежей — налогов, штрафов, комиссий за ведение этих счетов и так далее. Резиденты России или зарубежные компании, контролирующиеся ими, могут забрать деньги со счетов типа С, даже если хранят бумаги через иностранную инфраструктуру. Как следует из принятого в марте указа, для этого инвестору нужно подтвердить свое владение бумагами и исключить из цепочки недружественных нерезидентов.

Точный объем российских бумаг, которые могут храниться в Казахстане, неизвестен. Но местные регуляторы и сам Центральный депозитарий давали ряд оценок на этот счет. С марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд), писал Bloomberg со ссылкой на данные казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). По информации издания, такие операции осуществлялись в интересах казахстанских (48,7% покупок ОФЗ) и российских клиентов (41,4%). Среди покупателей российского госдолга также были резиденты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Словакии, отмечал Bloomberg.

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана в 2022 году зафиксировал резкое увеличение объема операций по вводу облигаций в номинальное держание, следует из его годового отчета, — 8,9 трлн тенге ($18,6 млрд) против 0,5 трлн тенге ($1 млрд) в 2021 году. «Аномальный рост объема ввода облигаций в номинальное держание в 2022 году по сравнению с 2021 годом объясняется вводом в номинальное держание Центрального депозитария большого количества выпусков облигаций федерального займа России», — говорилось в материалах депозитария. Также в этот год в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге ($104,6 млн) и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге ($4,2 млрд). Но природу происхождения этих активов казахстанский депозитарий не комментировал.

В 2023 году приток бумаг в Центральный депозитарий ценных бумаг продолжился, но существенно сократился, следует из свежего отчета компании, на который обратило внимание Frank Media. По данным депозитария, общее количество операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 6,67 тыс., а общая сумма введенных инструментов — 5,81 трлн тенге ($12,1 млрд, почти на 50% меньше, чем в 2022 году), указано в отчете. Дополнительных комментариев по этим активам депозитарий не давал.