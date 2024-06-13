ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

Банк России впервые установил значения официального курса рубля к доллару и евро без биржевых торгов. Из него следует, что после новых санкций США российская валюта даже укрепилась

Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 руб., а евро — 94,8 руб., следует из данных Банка России. Это первые значения официального курса, рассчитанные Центробанком в отсутствие биржевых торгов американской и европейскими валютами.

В последний день организованных торгов (11 июня 2024 года) доллар стоил на Мосбирже 89,1 руб., а евро — 95,62 руб.

Банк России с 13 июня 2024 года перешел к новой методике расчета официального курса к доллару и евро, так как из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, выступает посредником при всех расчетах на бирже, в том числе по валютным инструментам) торги этими валютами были остановлены.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — ранее объяснял ЦБ.

Методику расчета курса на основе этих данных ЦБ представил и описал еще в октябре 2022 года в соответствующем постановлении. В этом документе говорится, что официальный курс будет устанавливаться на основе данных о средневзвешенном значении курса доллара, евро или юаня, полученном в результате сделок с расчетами «завтра», которые были проведены до 15:30 мск текущего дня. Значение курса при этом будет округляться до сотых.

Ориентиром для расчета курса для евро и доллара будет биржевой курс юаня, пояснили в ЦБ. «Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — говорилось в сообщении регулятора. При этом официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета, подчеркивали в ЦБ. Как объяснял в комментарии РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин, имея данные о биржевом курсе юаня, «курс доллара к рублю ЦБ установит с помощью курса юань/доллар, установленного Центральным банком одной из стран — эмитентов этих валют».

С 2022 года ЦБ параллельно с биржевыми торгами рассчитывал курс и с помощью альтернативных методов, предложенных в постановлении, рассказал регулятор. «Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%», — привели данные в ЦБ. Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке, резюмировал регулятор.

13 июня на открытии торгов в 9:50 мск рубль показал резкое ослабление к юаню и почти достиг отметки 12,5 (на закрытии торгов 11 июня китайская валюта стоила 12,2 руб., 12 июня торги не проводились). Но уже в 11:00 мск юань впервые с июня 2023 года стоил меньше 12 руб., следует из данных Мосбиржи. По данным на середину торгового дня рубль держится около отметки 12 за юань.

Эксперты, которых ранее опрашивал РБК, прогнозировали, что отсутствие биржевых торгов не должно отрицательно сказаться на курсе рубля к доллару США и евро. Но может вырасти разрыв между курсами покупки и продажи американской и европейской валют, предупреждали они. Зато это делает спекулятивную активность менее эффективной, отмечала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «Как ни странно это звучит, это может быть даже позитивно для рубля, поскольку дестимулирует производить спекулятивные действия», — говорила она.

«Рубль держится достаточно крепко на своих позициях по другим причинам — валюта в страну поступала не через биржу, а через экспортно-импортный канал. Как поступала через него, так и будет поступать. Валютная выручка и ее репатриация продлены. Ключевая ставка достаточно высокая. В силу всех этих причин ждать ослабления рубля не стоит», — отмечал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.