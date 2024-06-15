Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

После новых санкций США Euroclear сообщил о приостановке работы с имеющими к нему отношение активами «до получения разъяснений». Это привело к заморозке процесса разблокировки активов россиян, рассказали эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за попадания последнего под блокирующие американские санкции, говорится в письме Euroclear в адрес клиентов, с которым ознакомился РБК.

«В настоящее время мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear в адрес его клиентов (профессиональных участников рынка, с физическими лицами напрямую депозитарии не работают).

Подлинность документа подтвердила РБК CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко. Партнер BGP Litigation Сергей Гландин со ссылкой на данные от партнеров из Бельгии также подтвердил, что Euroclear взял паузу. Приостановка обслуживания активов с каким-либо участием НРД со стороны Euroclear означает приостановку исполнения лицензий на разблокировку активов, которые ранее получили российские инвесторы, объяснили эксперты.

12 июня 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело в отношении НРД блокирующие санкции, отметили в Euroclear. «Это подразумевает немедленное замораживание активов Национального расчетного депозитария (НРД), а также наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом № 14024», — объяснил депозитарий в письме клиентам. Указ № 14024 подразумевает возможность введения вторичных санкций в отношении лиц, которые оказывают какое либо содействие подсанкционным российским компаниям и физическим лицам. Кроме того, 13 июня к санкциям в отношении НРД присоединилась Великобритания, что также означает заморозку активов депозитария, говорится в письме Euroclear. Под санкциями Евросоюза НРД находится еще с июня 2022 года.

«Мы также анализируем влияние новых санкций на внутренние бесплатежные расчеты по локальным ценным бумагам России», — говорится в письме (речь о бумагах, выпущенных российскими эмитентами, которые тоже оказались заблокированы в депозитарии).

РБК направил запросы в Euroclear и НРД.

Что означают действия Euroclear для российских инвесторов

«Euroclear фактически приостановил взаимодействие с российской стороной по вопросу разблокировки активов россиян», — констатирует Хандошко. Это коснулось и тех инвесторов, кому уже удалось получить лицензию Казначейства Бельгии, следует из комментариев экспертов РБК. Как ранее объясняли санкционные юристы, разблокировка активов по лицензии предполагает их перевод в другой депозитарий. Но так как разблокируемые активы на одном из этапов цепочки хранения учитываются в НРД, Euroclear не может осуществить такой перевод без пояснений о влиянии на него блокирующих санкций США в отношении российской организации или без разрешительной лицензии американского OFAC.

При этом генеральная лицензия, которую OFAC выдал 12 июня для завершения операций с санкционным НРД, действует до 13 августа, обращает внимание Хандошко. «То есть, по сути, если у инвестора уже есть лицензия и есть возможность перевести ценные бумаги, то до 13 августа можно перевести активы. Во всяком случае можно на это рассчитывать. Как будет по факту — этого пока никто не знает», — отмечает эксперт.

Кроме того, возникает вопрос, что делать, когда генеральная лицензия OFAC закончит действовать, продолжает Хандошко. «Если генеральная лицензия завершена, а в портфеле инвестора много бумаг из США, которые по цепочке лежат в НРД, будет ли Euroclear вообще проводить такие расчеты? Насколько они жестко будут требовать разрешение OFAC на портфель? На мой взгляд, теперь если ты идешь в Euroclear, но в портфеле — американские активы, необходимо будет принести лицензию OFAC по умолчанию», — рассуждает эксперт.

О том, что Euroclear надо получить пояснения от бельгийского регулятора и властей ЕС о том, что делать в период действия генеральной лицензии OFAC и после ее окончания, говорит и Гландин. «Для полученных лицензий [на разблокировку] это означает необходимость получить компетентный ответ, можно ли исполнять [лицензию Казначейства Бельгии] без американской лицензии. Или Euroclear должен в каждом случае из-за боязни вторичных санкций требовать лицензию OFAC», — объясняет Гландин. Это обычная практика, Euroclear всегда обращается за объяснениями к регуляторам в таких ситуациях, добавляет юрист.

По общему правилу в такой ситуации действительно необходимо получение обеих лицензией — и бельгийской, и OFAC, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. «Однако нельзя исключать вероятность того, что исполнение поручений, направленных в рамках уже выданных лицензий, будет рассмотрено как выполнение необходимых операций по отчуждению и переводу активов и прекращению взаимодействия с подсанкционными лицами, разрешенные генеральной лицензией № 99 до 13 августа 2024 года», — допускает она. Но те поручения на переводы активов, которые направят в Euroclear после введения санкций США в отношении НРД, вероятнее всего, смогут быть исполнены только при условии получения разрешения в обеих юрисдикциях, считает Винокурова.

Несмотря на паузу Euroclear, эксперты не прекращают работу по подаче заявок на лицензии, следует из их комментариев. «Мы заявки [на лицензии] подаем в Казначейство Бельгии, от них комментариев о каких-то изменениях в связи с санкциями в отношении Московской биржи, НКЦ и НРД пока нет. Пока есть письмо только от Euroclear, то есть от самого депозитария, что они временно приостанавливают, разбираются, ждут внутренних решений», — сказала Хандошко.

Важно дождаться официального разъяснения от Euroclear о том, что на практике означает формулировка о приостановке обслуживания активов, прямо или косвенно имеющих отношение к НРД, добавила Хандошко. Информация в письме — пока только сообщение. «По состоянию на сегодня единственный вариант — это ждать. Тем, кто находится в процессе подачи лицензий, я рекомендую продолжать этим заниматься — лучше подать, чем нет. Но ближайшую неделю-две все (депозитарии, регуляторы) будут заниматься подготовкой комментариев, как они трактуют эти санкции», — сказала Хандошко. С тем, что следует дождаться официальных разъяснений, которые, вероятно, поступят в ближайшие дни, согласен и Гландин.

«Если же все будет действительно приостановлено, то никаких альтернативных путей разблокировки [без взаимодействия с НРД] нет. Только участие в обмене активами», — рассуждает Хандошко. Или же инвесторам вместе с бельгийскими лицензиями предстоит получать и лицензии OFAC, что существенно увеличит время на разблокировку. По оценке Гландина, сейчас получение американской лицензии занимает около года. До начала специальной военной операции России на Украине этот процесс занимал около двух месяцев, говорит эксперт. Сейчас за этот срок OFAC только присваивает заявке регистрационный номер, уточняет Гландин.