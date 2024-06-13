США разрешили операции с попавшими под санкции Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

США разрешили операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа

Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 13 августа

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, входящей в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также с Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 13 августа 2024 года, следует из генеральной лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Другая лицензия разрешает до 1 ноября этого года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителям.

12 июня Мосбиржа, НКЦ и НРД попали под американские блокирующие санкции.

НКЦ фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой в России.

После этого биржа объявила о приостановке с 13 июня торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее ЦБ сообщил, что с четверга не будет проводить торги гонконгским долларом.

Мосбиржа также перенесла время начала торгов на валютном рынке, срочном, а также в секции драгоценных металлов. При этом торги на фондовом и денежном рынках будут проводиться по стандартному расписанию.

Торги валютой ранее начинались с аукциона открытия в 06:50 мск каждый будний день и длились до 19:00 мск. В понедельник, 13 июня, сделки в этом сегменте рынка начнутся в 09:50 мск. Аналогичные изменения затронут и рынок драгоценных металлов. Если раньше сделки с деривативами начинались с 08:50 мск, то в понедельник — с 09:50 мск.

В Центробанке отметили, что сделки с долларом и евро после санкций США по-прежнему будут совершаться на внебиржевом рынке, а россияне смогут продолжать покупать и продавать эти валюты через российские банки.