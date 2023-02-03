Брокер из Армении начал продажу обесценившихся на Западе российских акций

Брокер Armbrok предлагает инвесторам российские бумаги из портфелей глобальных фондов, от которых те вынужденно избавились из-за санкций. Со значительным дисконтом можно приобрести акции VK, HeadHunter, «Тинькофф» и «Яндекса»

Armbrok (Фото: соцсети компании)

Инвестиционная компания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов. Соответствующую рассылку получили клиенты брокера и подтвердили РБК в самой компании. Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем.

Все сделки проходят на внебиржевом рынке, пояснили в Armbrok. «Продавцами [активов] являются иностранные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok есть контрагентские отношения», — сказал представитель брокера. Главное условие торговли такими бумагами — они не должны быть выпущены эмитентами, находящимися под санкциями.

Купить российские активы могут любые инвесторы — и институциональные, и частные. Также не имеет значения юрисдикция, в которой находится инвестор, добавили в Armbrok.

Armbrok была основана в 1994 году. Кроме брокерских услуг оказывает консалтинговые услуги, организует сделки по привлечению финансирования, сопровождает сделки по слиянию и поглощению. Гендиректор и крупнейший акционер (43,4%) компании — Арам Кайфаджян. С осени 2022 года в Armbrok пришли несколько аналитиков и управляющих, ранее работавших на российском финансовом рынке, в том числе в «Альфа-Капитале», «Ренессанс Капитале», московском офисе швейцарской группы Credit Suisse, следует из данных на сайте компании. Armbrok имеет лицензию Центрального банка Армении, является членом Армянской фондовой биржи и Центрального депозитария Армении. Как следует из отчета Armbrok за 2021 год, портфель активов под управлением составлял 12,8 млрд армянских драмов ($34 млн по нынешнему курсу). В основном компания инвестировала в государственные облигации — по итогам 2021 года на них приходилось 85% в структуре активов, на корпоративные бонды — 5,9%, на акции — 3,3%.

Какие активы предлагают инвесторам

В рассылках в декабре и январе Armbrok предлагал своим клиентам депозитарные расписки на акции HeadHunter (HHRU), VK (VKCO), TCS Group (головная структура Тинькофф Банка; TCSG) и «Яндекса» (YNDX).

Все бумаги в целом (не только у Armbrok) продаются с дисконтом, утверждают источники РБК на финансовом рынке. Наименьший — у иностранных эмитентов с двойным листингом (расписки торгуются на российских и иностранных биржах): VK, HeadHunter, TCS Group и «Яндекс» предлагают с дисконтом 50–65%, отмечает один из них. Цена этих бумаг самая высокая, так как инвесторы полагают, что в будущем их можно будет перевести в российскую инфраструктуру (канселировать) или найдется другое решение проблемы, как, например, было с еврооблигациями, часть из которых эмитенты заместили локальными выпусками. Продаются и бумаги без осязаемой перспективы на дальнейший перенос в Россию, например, расписки ЛУКОЙЛа с дисконтом 80–90%, добавляет один из собеседников РБК.

После начала специальной военной операции цены на российские бумаги на западных биржах рухнули практически до нуля. Так, в начале марта 2022 года бумаги TCS Group на Лондонской бирже стоили по $2 за расписку, хотя еще в первой половине февраля торговались на отметке выше $70. Котировки VK на этой же площадке обрушились с $8 до 73 центов. 3 марта Лондонская биржа сообщила об остановке торгов этими и еще 25 российскими бумагами.

Расписки «Яндекса», торгующиеся на американской бирже NASDAQ с 15 до 25 февраля 2022 года, упали в цене более чем в два раза, котировки торговавшегося здесь же HeadHunter за десять дней рухнули с $46,07 до $15. После этого NASDAQ остановила торговлю этими бумагами из-за санкций, введенных в США в отношении России.

Не менее драматичным было обрушение на западных площадках и других бумаг российских эмитентов. С $30 до $0,31 рухнули бумаги НЛМК, с $15 до 2 центов — расписки «Сбера». Акции «Магнита» потеряли 99% стоимости и упали до 1 цента. Все бумаги торговались на бирже в Лондоне.

После столь резкого обвала котировок на иностранных биржах в России был принят закон о делистинге бумаг локальных эмитентов с западных площадок. Под действие этого закона не попали компании, работающие на российском рынке, но зарегистрированные за рубежом: TCS Group, VK, HeadHunter и другие. Еще 15 российских компаний получили от правительственной комиссии разрешение сохранить свои бумаги на зарубежных площадках, в частности «Мечел», НЛМК, «Северсталь», «Полюс» и другие.

«После произошедших событий все российские активы на книжках инвестиционных банков были списаны в ноль, а любая продажа выше нуля — это capital gain (капитальная прибыль. — РБК)», — поясняет один из собеседников РБК. Среди конкретных банков, которым раньше принадлежали продаваемые бумаги, два источника РБК на рынке называют американский Goldman Sachs. В конце 2022 года он продал принадлежащий ему портфель российских активов своим топ-менеджерам — управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максиму Климову и управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру, писал РБК.

Стоит ли инвестировать в расписки

С одной стороны, для российских инвесторов, приобретающих бумаги у компаний или лиц из недружественных государств (к ним в том числе можно отнести западные инвестбанки и фонды), действует ряд внутренних ограничений. Согласно указу президента с 2 марта 2022 года сделки, в результате которых возникает право собственности на ценные бумаги, могут быть совершены только при наличии разрешения правительственной комиссии.

Но исключением из этого правила являются «сделки, переход ценных бумаг, расчеты по которым совершаются в иностранной финансовой организации», сказал РБК юрист компании NSP Григор Восканян, ссылаясь на соответствующее разъяснение Банка России: «Таким образом, при несоблюдении указанных условий для такой сделки потребуется специальное разрешение правительственной комиссии, соблюдение же указанных условий освобождает от необходимости получения разрешения». То есть если инвестор рассчитывается за расписки со своего зарубежного счета и осуществляет их перевод на свой брокерский счет в иностранной финансовой инфраструктуре, он может не обращаться в комиссию за разрешением.

Инвестиции в расписки, предлагаемые глобальными банками и инвестиционными фондами, для российских институциональных и частных инвесторов не являются противоправными действиями, если соблюдаются условия о расчетах и хранении таких бумаг в периметре зарубежной инфраструктуры. Перевести такие бумаги из зарубежного контура в торгуемое поле пока невозможно, а по иностранным компаниям невозможно получить активы, которыми они владеют в российском поле, констатирует один из источников РБК. Но с учетом дисконта, с которым приобретается такая бумага, в будущем она может дать инвестору двойную или даже тройную доходность, объясняет он логику покупки таких активов.

Armbrok не единственный брокер из дружественной юрисдикции, который предлагает подобные активы, утверждают источники РБК: бумаги, которые ранее принадлежали нерезидентам, можно приобрести через зарубежных брокеров или через российские брокерские компании, которые имеют договоренности с зарубежными контрагентами, отмечает один из них. Но, например, Freedom Finance (Казахстан) не покупает такие активы для своих клиентов, пояснил его представитель РБК. При этом он не стал отрицать наличие подобных предложений на рынке.

Вложения в подобные активы подойдут только для долгосрочных инвесторов с достаточно высоким риск-аппетитом, и такие бумаги покупают, как правило, обеспеченные инвесторы, так как размер лотов достаточно значительный — минимальные предложения начинаются от нескольких сотен тысяч долларов, знает другой собеседник. При этом доля таких бумаг в портфеле у них небольшая, около 10–15%.

Нельзя полностью исключить риски хранения бумаг за рубежом, обращает внимание на недостатки таких инвестиций специальный советник по санкционным вопросам коллеги адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Банки, как известно, — самые строгие приверженцы комплаенса, поэтому блокировать счета (как банковские, так и брокерские) могут вне зависимости от того, является ли клиент подсанкционным лицом или нет. На оспаривание решения банка может уйти значительное количество времени и сил, в особенности если требуется подготовка развернутого объяснения (заключения) о правомерности хранения клиентом денежных средств или ценных бумаг на счету», — описывает она возможные последствия таких блокировок, напоминая о недавних инцидентах с блокировкой Bank of Georgia счетов россиян, не находящихся под санкциями.