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Финансы ,  
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Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров

После попадания Мосбиржи под санкции США Казахстанская фондовая биржа, где российской площадке принадлежит 13,1%, обсудит возможность выкупа этой доли или ее перепродажи третьим лицам
Индекс МосБиржи IMOEX 3 150,32 -0,04%

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила, что обсудит возможность выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи этого пакета третьим лицам. Об этом РБК сообщил представитель зарубежной площадки. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%. 

«В целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, по результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта, Биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ (Московской биржи. — РБК) акций самой Биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE.
В этой связи, Биржа принимает все необходимые меры в целях обеспечения стабильного функционирования казахстанского биржевого рынка», — говорится в ответе KASE на запрос РБК.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Переговоры о возможной продаже доли Мосбиржи в KASE начались после того, как первая попала под блокирующие американские санкции. Сам этот факт не несет санкционных рисков непосредственно для KASE, так как российской площадке принадлежит доля менее чем в 50%. «Поскольку MOEX владеет менее 50% (13,1%) от общего количества размещенных акций KASE, указанные санкции не распространяются на KASE», — подчеркивает казахстанская площадка.

«Вместе с тем наличие в составе акционеров KASE санкционного лица ограничивает АО «Казахстанская фондовая биржа» и ее дочернюю организацию АО «Клиринговый центр KASE» в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами», — объясняют в KASE необходимость выкупа у Мосбиржи доли в KASE. 

Мосбиржа владеет пакетом в KASE c 2020 года. В начале этого года российская площадка приобрела 3,3%, в декабре нарастила долю до 13,1%. Также с 2018 года между площадками с 2018 года заключена соглашение о стратегическом партнерстве.

РБК направил запрос в Банк России (является основным акционером российской площадки) и на Мосбиржу.

Московская биржа, а также входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр попали под блокирующие санкции США 12 июня 2024 года. Ограничения привели к остановке биржевых торгов долларом, евро и гонконгским долларам, а некоторыми инструментами в этих валютах. После остановки биржевых торгов ЦБ перешел на новый механизм формирования курса валют, теперь он рассчитывается по данным банковских сделок и внебиржевых платформ.

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Мосбиржа санкции сделки M&A
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