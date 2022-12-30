Минфин утвердил новую структуру ФНБ с увеличением долей юаня и золота
Минфин исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют Фонда национального благосостояния (ФНБ); до 60% фонда ведомство собирается разместить в юанях, до 40% в новой структуре составит золото, сообщает ведомство.
«В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани — 60%, безналичное золото — 40%», — говорится в сообщении.
Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Остатки на счетах в евро, фунтах стерлингов и иенах в Банке России обнулены.
В Минфине отметили, что теперь валютная структура ФНБ «стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях».
По состоянию на 1 декабря объем ФНБ составил 11 389 507,9 млн рублей ($186 486,4 млн) или 8,5% ВВП, прогнозируемого на этот год. На отдельных счетах в Банке России было размещено €41 891,7 млн, £2 769,6 млн, 478 478,3 млн иен, 309 720,1 млн юаней и 554 910,5 кг золота в обезличенной форме.
В конце июля Счетная палата предложила исключить из ФНБ доли валют тех стран, которые ввели санкции против России. Из-за санкций средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ были заблокированы.
Летом прошлого года Минфин исключил доллар из структуры активов Фонда национального благосостояния. При этом тогда доля британского фунта сократилась до 5%, доля евро выросла до 39,7 с 35%, доля китайского юаня — до 30,4 c 15%. Доля безналичного золота в средствах фонда составляла 20,2%, японской иены — 4,7%.
ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.
После заморозки валютных активов ФНБ действие бюджетного правила в России фактически прекратилось. В конце ноября президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила с 2023 года. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, в 2023–2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн руб., а все что свыше этого пойдет в «кубышку» и может быть направлено на покупки дружественных валют.