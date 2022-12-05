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Экономика ,  
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Нефтегазовые сверхдоходы бюджета снизятся до минимума с начала 2021 года

В декабре Минфин ожидает получить в бюджет 86 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов — это минимум с февраля 2021 года. Причиной снижения стали перерасчеты экспортной пошлины на газ и сокращение добычи
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Объем запланированных дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2022 года составит 85,9 млрд руб. — по сравнению с фактическими значениями 108,9 млрд руб. в ноябре и 435,1 млрд в октябре, сообщил Минфин России 5 декабря. Это минимальное значение с февраля 2021 года, следует из данных ведомства.

В соответствии с правилами Минфина оценка дополнительных нефтегазовых доходов на декабрь сложилась как сумма ожидаемого объема дополнительных нефтегазовых доходов, связанного с превышением фактической цены на российскую нефть Urals ($71 за баррель) над базовым уровнем ($44,2 в 2022 году), — 176,1 млрд руб. — и корректировки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц (разница между фактическим и ожидавшимся объемом в ноябре) — минус 90,2 млрд руб. Согласно формуле дополнительных нефтегазовых доходов, корректировочный компонент учитывает отклонение фактических объемов добычи нефти и газа, экспорта нефти, газа и нефтепродуктов и объема переработки нефтяного сырья в прошедшем месяце от соответствующих объемов, прогнозировавшихся Минэкономразвития на ноябрь 2022 года еще осенью 2021-го, то есть до введения жестких западных санкций.

Официальных данных по добыче нефти и газа в ноябре еще нет, но в октябре 2022 года объем добычи нефти и природного газа в России сократился на 3,4% относительно октября прошлого года, сообщал Росстат. Основная доля спада пришлась на газ: производство природного газа (без учета нефтяного попутного газа и СПГ) снизилось на 20,3% к октябрю 2021 года. «Газпром» в январе—ноябре сократил экспорт газа в дальнее зарубежье (включая Европу) на 44,5% относительно того же периода прошлого года, сообщала компания. Данные по экспорту углеводородов (как и остальных товаров) российские власти перестали публиковать весной. 5 декабря в силу вступает эмбарго на поставки нефти в Евросоюз и начинает действовать введенный Западом потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель. Российские власти уже заявляли, что не будут поставлять энергоресурсы в страны, которые введут лимит.

Разовые платежи «Газпрома»

Помимо оценки ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов в декабре Минфин опубликовал совокупный объем фактически поступивших нефтегазовых доходов бюджета за ноябрь. Они составили 866,4 млрд руб. — на 2% меньше, чем в ноябре предыдущего года, и на 32% меньше, чем в октябре 2022-го. Помесячная динамика искажается, в частности, из-за налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, основные объемы которого приходят в бюджет раз в квартал (в том числе в октябре).

По данным Минфина, в ноябре в бюджет пришел второй транш временного повышенного НДПИ от «Газпрома» (416 млрд руб., как и в октябре). Еще один транш поступит в казну в декабре. Если бы не эти выплаты, нефтегазовые доходы ноября оказались бы почти в два раза ниже. В то же время поступления от экспортной пошлины на газ оказались отрицательными, чего не было как минимум с 2019 года: бюджет вернул газовым экспортерам 8,3 млрд руб. (для сравнения, в ноябре 2021 года экспортная пошлина на газ принесла казне 178 млрд руб.).

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«По итогам уточненных деклараций за предыдущие периоды традиционно происходит перерасчет поступлений в бюджет от экспортной пошлины, в данном случае осуществлен возврат части платежей, в связи с чем сложилось отрицательное значение за ноябрь», — пояснили РБК в пресс-службе Минфина. В 2020 году бюджет возвращал «Газпрому» часть уплаченных в предыдущие годы экспортных пошлин в связи с пересмотром цен на газ для Польши по решению Стокгольмского арбитража, раскрывала Счетная палата.

«Мы видим, что физическая динамика поставок нефти и нефтепродуктов, а также газа из России начинает снижаться», — сказал РБК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Последующая динамика нефтегазовых доходов будет зависеть от реакции России на введенный с 5 декабря странами G7 потолок цен на нефть, полагает Широв. Например, Россия может снизить объемы экспорта и добычи, но это может вызвать резкую волну повышения цен на углеводороды. «В целом есть понимание, что на фоне высокой базы первого квартала 2022 года ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета будет постепенно ухудшаться. В какой степени — это вопрос для обсуждения. На мой взгляд, их все равно будет достаточно для нормального функционирования экономики», — считает экономист.

Прежде дополнительные нефтегазовые доходы направлялись Минфином на покупку иностранной валюты (в том числе евро, фунтов стерлингов), которая накапливалась в резервах. В 2022 году эти валюты стали недружественными: накопленные в них нефтегазовые доходы были фактически заморожены странами Запада. В результате прежнее бюджетное правило, действовавшее с 2017 года, было приостановлено, и поступающие в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы было решено направить на финансирование повышенных расходов в текущем году.

С 2023 года подход к расчету дополнительных нефтегазовых доходов меняется — ими будут считаться доходы сверх фиксированного объема 8 трлн руб. (вместо привязки к базовой цене нефти в долларах). Соответственно, проект бюджета предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году составят 939 млрд руб., а в 2024 году опустятся до 656 млрд руб. Минфин имеет право направлять их на покупку дружественных валют, однако пока неясно, будут ли совершаться такие сделки.

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нефтегазовые доходы федеральный бюджет Минфин
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