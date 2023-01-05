Средняя цена на нефть Urals в декабре упала на 24% и оказалась ниже нефтяного потолка

Минфин сообщил о падении цены на Urals в декабре ниже нефтяного потолка

В начале декабря западные страны согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Россия в ответ запретила ее продажу всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Средняя цена на российскую нефть Urals в декабре обвалилась на 24% к предыдущему месяцу и оказалась ниже установленного в начале зимы западными странами нефтяного потолка в размере $60 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель), сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

В ноябре 2022 года средняя цена за месяц составляла $66,47 за баррель, указывало ведомство.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе — декабре 2022 года составила $76,09 за баррель, тогда как в аналогичный период 2021 года — $69 за баррель.

Потолок цен ориентирован на экспортные цены fob (когда продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и страхованию, а именно — только до момента доставки товара на борт судна), а цена Минфина также включает расходы на страхование и перевозку до порта назначения, то есть без учета этих расходов цена российской нефти была еще ниже.

В начале декабря страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), Европейский союз и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Мера была анонсирована в сентябре и нацелена, как говорилось в заявлении G7, на снижение доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине.

Введение потолка нефтяных цен было приурочено к 5 декабря, когда вступило в силу частичное европейское эмбарго на российскую нефть. Утверждению решения в ЕС предшествовало длительное обсуждение, поскольку позиции стран союза по уровню ценового лимита различались.

Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов, еще осенью говорил президент России Владимир Путин. В конце декабре он утвердил запрет на продажу нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».