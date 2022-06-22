Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» на 416 млрд руб.

Минфин предложил поправки, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый в России газ. Ведомство объяснило это ценами на топливо на европейских рынках

Минфин предлагает внести поправки в статью 343 Налогового кодекса о порядке исчисления и уплаты налога, согласно которой сумма НДПИ для «Газпрома» вырастет на 416 млрд руб. Первым об этом сообщил «Интерфакс», документ есть у РБК.

Речь идет о единовременном, а не постоянном изъятии средств — согласно документу, ввести надбавку к НДПИ предлагается с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно. Доплачивать нужно «при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством России о недрах».

Как пояснили в Минфине, решение связано с высокими ценами на газ на европейских рынках. В начале марта цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE превысила $2280 за тыс. куб. м, что стало новым рекордом. Цены в регионе вновь начали расти после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами (в список попали все государства ЕС). Теперь европейские покупатели должны открыть два счета: в иностранной валюте и в рублях. Конвертацию в рубли и перевод в «Газпром» осуществляет Газпромбанк. На торгах 21 июня стоимость фьючерсов на газ в Европе составила около $1370 за тыс. куб. м.

По данным «Коммерсанта», документ прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности и, скорее всего, его одобрит правительство.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка заявил изданию, что рост налоговых платежей не приведет к постоянному увеличению ставки НДПИ для «Газпрома». Но, полагает эксперт, дополнительные расходы сократят чистую прибыль компании в 2022 году на 323 млрд руб., или 14%, а дивидендные выплаты — на 161 млрд руб., или около 7 руб. на акцию.

В мае совет директоров «Газпрома» предложил собранию акционеров распределить на дивиденды 52,53 руб. на акцию по итогам 2021 года. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1,24 трлн руб. Это рекорд для «Газпрома» и для всего российского фондового рынка. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры «Газпрома» на общем собрании 30 июня. В компании не ответили на запрос «Коммерсанта» о том, чкажется ли предложение Минфина на выплатах акционерам за 2021 год.

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«Газпром» ранее несколько раз выступал против повышения налогов. В августе 2016 года компания предупреждала о рисках, которые влечет за собой рост налоговой нагрузки. В июне 2018-го в «Газпроме» заявили, что непредсказуемость налоговой политики государства негативно сказывается на финансовом планировании и инвестиционной привлекательности компаний.

Повышенный НДПИ был введен после кризиса 2015 года, когда из-за рухнувших цен на нефть в федеральном бюджете образовалась дыра в 1 трлн руб. и Минфин предложил закрыть ее за счет нефтяников.