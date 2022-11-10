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Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты

Греф: чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд руб.
Несмотря на убытки банковского сектора в России, чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд руб., сообщил Греф. Он также пообещал раз в месяц раскрывать финансовую информацию банка
Сбербанк SBER ₽130,44 +2,47% Купить
Сбербанк SBERP ₽124,52 +2,4% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерской отчетности с начала года превысила 50 млрд руб., а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Таким образом, банк впервые с начала российской спецоперации на Украине раскрыл финансовые показатели.

«По итогам десяти месяцев «Сбер» восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года», — сказал Греф на форуме Finopolis.

По его словам, «несмотря на все вызовы текущего периода», банку удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля — доля просроченной задолженности по кредитам ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля).

Глава «Сбера» указал, что банк «с запасом» соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций.

«Начиная с отчетности за октябрь и десяти месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», — заключил Греф.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под ограничения, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20.

Некоторые несанкционные российские банки тоже столкнулись с отключением корреспондентских счетов в долларах и евро за рубежом. А 3 июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), что привело к блокировке счетов кредитных организаций в евро, открытых в НРД.

В марте ЦБ запретил российским банкам раскрывать на своих сайтах, а также на портале регулятора основные формы отчетности по РСБУ. Решение объяснили желанием ограничить риски кредитных организаций в связи с санкциями.

В начале сентября первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в интервью РБК оценил убытки всего банковского сектора по итогам полугодия в 1,5 трлн руб. Он отмечал, что в основном потери понесли крупные банки. ЦБ в сентябре предоставит в правительство свою оценки того, какому числу банков с госучастием может понадобиться поддержка капиталом и в каком объеме, говорил Тулин. В то же время, по его словам, пока банки обошлись «малой кровью» — у них еще есть запас капитала на 7 трлн руб.

До этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы кризисного 2015 года — за январь—апрель чистые потери составили 17 млрд руб., но в последующие месяцы они были компенсированы, следует из данных ЦБ. По итогам полугодия финансовый результат сектора ни разу не был отрицательным за все время раскрытия детальной статистики, с 2012 года.

В январе—июне 66,7% совокупного убытка, или 1 трлн руб., принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой, уточнял Тулин. По его словам, речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам. «Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам», — пояснял он.

Второй фактор, который оказал давление на финансовый результат, — отрицательная переоценка по открытым валютным позициям. «У многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении», — говорил Тулин.

В частности, о рекордных убытках своего банка сообщал председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, по итогам года убыток превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. «Финансовые результаты я говорить пока не буду, но могу сказать, что с июля у нас пошла работа в прибыль. Июль—август были прибыльные. Надеемся, что четвертый квартал в целом будет позитивный с точки зрения операционной работы, но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас, по-моему, 2 млрд был чистый убыток (в долларах по курсу 2009 года, по МСФО убыток составил 59,6 млрд руб. — РБК)», — сказал топ-менеджер.

Костин отметил, что зафиксированные в первом полугодии потери связаны с тремя факторами: «Это открытая валютная позиция, это прямые убытки, связанные с замораживанием наших средств за рубежом (прежде всего, конечно, капиталы наших загранбанков в Германии, Англии), и это, конечно, дополнительные резервы, которые мы тоже вынуждены были брать в связи с введением санкций».

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Сбербанк» Герман Греф чистая прибыль Финансовые результаты
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