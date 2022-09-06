Убытки ВТБ на фоне кризиса превысят антирекорд 2009 года
По итогам первой половины 2022 года ВТБ зафиксировал существенный убыток. По итогам года он превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Об этом сообщил журналистам председатель правления госбанка Андрей Костин во время Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Финансовые результаты я говорить пока не буду, но могу сказать, что с июля у нас пошла работа в прибыль. Июль—август были прибыльные. Надеемся, что четвертый квартал в целом будет позитивный с точки зрения операционной работы, но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас, по-моему, 2 млрд был чистый убыток (в долларах по курсу 2009 года, по МСФО убыток составил 59,6 млрд руб. — РБК)», — сказал топ-менеджер.
По его словам, зафиксированные в первом полугодии потери связаны с тремя факторами.
«Это открытая валютная позиция, это прямые убытки, связанные с замораживанием наших средств за рубежом (прежде всего, конечно, капиталы наших загранбанков в Германии, в Англии) и это, конечно, дополнительные резервы, которые мы тоже вынуждены были брать в связи с введением санкций и в отношении наших клиентов, и в отношении нас самих, сложностей с возвратам валютных кредитов и так далее», — перечислил Костин. Он уточнил, что во втором полугодии кредитный портфель ВТБ вернулся к росту, и банк ведет работу с заемщиками по возврату кредитов, «поэтому каким-то образом финансовый результат скорректируется». В целом, по итогам года ВТБ зафиксирует отрицательный финансовый результат, но сможет показать чистую прибыль в 2023 году, оценил Костин.
Ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в интервью РБК оценил убытки всего банковского сектора по итогам полугодия в 1,5 трлн руб. Он отмечал, что в основном потери понесли крупные банки. После начала российской военной операции на Украине многие из них попали под санкции, в том числе ВТБ. ЦБ в сентябре предоставит в правительство свою оценки того, какому числу банков с госучастием может понадобиться поддержка капиталом и в каком объеме, говорил Тулин.
Костин уточнил, что вопрос о возможной докапитализации ВТБ в этом году — «предмет большой дискуссии». «Мы считаем, что вместо капитала можно просто поменять регуляторику, мы ведем предметный разговор об этом с Центральным банком. Центральный банк сначала высказывался более определенно о снятии надбавок, а сейчас он говорит о более выборочном подходе. Но мы считаем, что по-любому можно отменить или приостановить действие надбавок (по капиталу — РБК). Допустим, в Японии для банков, которые не являются активными на международной арене, уровень [достаточности] капитала — 4% [вместо 8% в России и по стандартам Базельского комитета по банковскому надзору]. Если нам сделают 4%, нам больше ничего не надо, и надолго», — сказал глава ВТБ. Он выступил не только за отмену надбавок к достаточности капитала, но и за рассрочку при формировании резервов по кредитам подсанкционным компаниям и по замороженным активам.
«Центральный банк уже высказывал готовность до десяти лет дать рассрочку [по резервированию] по тем деньгам, которые арестованы или заморожены», — сказал он. ЦБ публично о таких сроках не сообщал.
«Если эту регуляторку применить, целый набор, в принципе, мы за несколько лет можем вернуться, даже если это надо, и на Базельский уровень. Я за то, чтобы ни копейки не докладывать, а регуляторно урегулировать эту ситуацию. <…> Будет от этого зависеть (докапитализация ВТБ. — РБК), но я против того, чтобы давать живые деньги. У нас диалог еще не закончен с Центральным банком», — подчеркнул Костин.