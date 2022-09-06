Убытки ВТБ на фоне кризиса превысят антирекорд 2009 года

ВТБ в этом году зафиксирует убыток, который превзойдет потери 2009 года, сообщил глава банка Андрей Костин. Тогда отрицательный результат составил почти ₽60 млрд. При этом июль—август для ВТБ уже были прибыльными

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

По итогам первой половины 2022 года ВТБ зафиксировал существенный убыток. По итогам года он превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Об этом сообщил журналистам председатель правления госбанка Андрей Костин во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Финансовые результаты я говорить пока не буду, но могу сказать, что с июля у нас пошла работа в прибыль. Июль—август были прибыльные. Надеемся, что четвертый квартал в целом будет позитивный с точки зрения операционной работы, но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас, по-моему, 2 млрд был чистый убыток (в долларах по курсу 2009 года, по МСФО убыток составил 59,6 млрд руб. — РБК)», — сказал топ-менеджер.

По его словам, зафиксированные в первом полугодии потери связаны с тремя факторами.

«Это открытая валютная позиция, это прямые убытки, связанные с замораживанием наших средств за рубежом (прежде всего, конечно, капиталы наших загранбанков в Германии, в Англии) и это, конечно, дополнительные резервы, которые мы тоже вынуждены были брать в связи с введением санкций и в отношении наших клиентов, и в отношении нас самих, сложностей с возвратам валютных кредитов и так далее», — перечислил Костин. Он уточнил, что во втором полугодии кредитный портфель ВТБ вернулся к росту, и банк ведет работу с заемщиками по возврату кредитов, «поэтому каким-то образом финансовый результат скорректируется». В целом, по итогам года ВТБ зафиксирует отрицательный финансовый результат, но сможет показать чистую прибыль в 2023 году, оценил Костин.

Ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в интервью РБК оценил убытки всего банковского сектора по итогам полугодия в 1,5 трлн руб. Он отмечал, что в основном потери понесли крупные банки. После начала российской военной операции на Украине многие из них попали под санкции, в том числе ВТБ. ЦБ в сентябре предоставит в правительство свою оценки того, какому числу банков с госучастием может понадобиться поддержка капиталом и в каком объеме, говорил Тулин.

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Костин уточнил, что вопрос о возможной докапитализации ВТБ в этом году — «предмет большой дискуссии». «Мы считаем, что вместо капитала можно просто поменять регуляторику, мы ведем предметный разговор об этом с Центральным банком. Центральный банк сначала высказывался более определенно о снятии надбавок, а сейчас он говорит о более выборочном подходе. Но мы считаем, что по-любому можно отменить или приостановить действие надбавок (по капиталу — РБК). Допустим, в Японии для банков, которые не являются активными на международной арене, уровень [достаточности] капитала — 4% [вместо 8% в России и по стандартам Базельского комитета по банковскому надзору]. Если нам сделают 4%, нам больше ничего не надо, и надолго», — сказал глава ВТБ. Он выступил не только за отмену надбавок к достаточности капитала, но и за рассрочку при формировании резервов по кредитам подсанкционным компаниям и по замороженным активам.

«Центральный банк уже высказывал готовность до десяти лет дать рассрочку [по резервированию] по тем деньгам, которые арестованы или заморожены», — сказал он. ЦБ публично о таких сроках не сообщал.

«Если эту регуляторку применить, целый набор, в принципе, мы за несколько лет можем вернуться, даже если это надо, и на Базельский уровень. Я за то, чтобы ни копейки не докладывать, а регуляторно урегулировать эту ситуацию. <…> Будет от этого зависеть (докапитализация ВТБ. — РБК), но я против того, чтобы давать живые деньги. У нас диалог еще не закончен с Центральным банком», — подчеркнул Костин.