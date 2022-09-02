ЦБ впервые раскрыл убыток банков в кризис

За январь—июнь убытки банковского сектора достигли ₽1,5 трлн, основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Пока банки обошлись «малой кровью», считает он, — у них есть запас капитала на ₽7 трлн

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На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 трлн руб., рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Это первое раскрытие информации о последствиях кризиса для финансовых результатов банков. В последний раз ЦБ официально публиковал данные о чистой прибыли банков в январе — тогда она составила 164 млрд руб., сообщал регулятор (.pdf). С февраля Банк России перестал раскрывать финансовый результат сектора, а также запретил кредитным организациям публиковать регулярную отчетность.

До этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы кризисного 2015 года — за январь—апрель чистые потери составили 17 млрд руб., но в последующие месяцы они были компенсированы, следует из данных ЦБ. По итогам полугодия финансовый результат сектора ни разу не был отрицательным за все время раскрытия детальной статистики, с 2012 года.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под блокирующие ограничения США, Евросоюза и Великобритании, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены. Секторальные санкции США и Евросоюза введены против Россельхозбанка и Газпромбанка. Вместе с Московским кредитным банком (МКБ) они также находятся под блокирующими ограничениями Великобритании. Некоторые несанкционные российские банки тоже столкнулись с отключением корреспондентских счетов в долларах и евро за рубежом. А 3 июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, что привело к блокировке счетов кредитных организаций в евро, открытых в НРД.

Из чего сложился убыток банков

В январе—июне 66,7% совокупного убытка, или 1 трлн руб., принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой, уточнил Тулин. По его словам, речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам.

«Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то в зависимости от валютного курса в моменте наши банки фиксировали результат, в основном убытки. Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной», — констатировал первый зампред ЦБ. «Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам», — пояснил он.

Второй фактор, который оказал давление на финансовый результат, — отрицательная переоценка по открытым валютным позициям. «У многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении», — пояснил Тулин.

Других «значимых потерь» банки пока не понесли, добавил он. В феврале ЦБ разрешил кредитным организациям не формировать резервы по кредитам заемщикам, которые пострадали от новых санкций, а также по реструктурированным ссудам. Ранее регулятор раскрывал, что в период с 19 февраля по 31 июля послабления охватили корпоративные и розничные ссуды на 9,5 трлн руб.

Кто из банков пострадал больше

По итогам первого полугодия три четверти действующих банков оказались прибыльными, а одна четверть — убыточными, уточнил Тулин. На 1 июля в России работали 329 кредитных организаций. Таким образом, отрицательный финансовый результат могли показать порядка 82 игроков.

В основном речь идет о крупных банках, небольшие кредитные организации не так сильно пострадали, отметил Тулин: «Почему малые и средние банки меньше пострадали? Не только потому, что они под санкции не попали, некоторые тоже попали, но еще потому, что они меньше были вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных финансовых рынках».

По данным регулятора, меньше половины из 13 системно значимых банков (40%) не смогли зафиксировать чистую прибыль по итогам полугодия. Но их потери перекрыли положительный результат остальных.

«Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн руб., а прибыль прибыльных банков — 400 млрд руб. Таким образом, алгебраически мы получаем общий убыток в 1,5 трлн руб.», — сказал Тулин. Он подчеркнул, что «у абсолютного большинства» банков зафиксированные потери не привели к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала.

«Ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону», — заключил первый зампред ЦБ.

Как сам ЦБ оценивает финансовый результат сектора

«Можно сказать, обошлись пока «малой кровью», — отметил Тулин. Он напомнил, что в 2021 году сектор показал рекордную чистую прибыль в 2,4 трлн руб., а кроме того, у банков есть запас капитала. По оценкам ЦБ, на 1 января он составлял 7 трлн руб. — столько могут потерять кредитные организации без нарушений основных нормативов достаточности капитала.

«Несколько упрощая, можно сказать, что в результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями», — резюмировал первый зампред ЦБ.

Он не дал прогноза по финансовому результату сектора на конец года, но отметил, что вероятность сохранения или уменьшения уже зафиксированного убытка «выше 50%».

До конца года банки еще могут урегулировать некоторые вопросы с замороженными за рубежом активами и операциями, сократить размер открытых валютных позиций и за счет этого снизить размер потерь, аргументировал Тулин. По его словам, неопределенным остается вопрос качества кредитных портфелей банков, но потери по нему будут растянуты во времени.

«Угрозы с этой стороны нам представляются ограниченными и контролируемыми», — заключил первый зампред Банка России.