Указ президента запустит обмен замороженных активов иностранцев и россиян

Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с середины декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским указом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Указ президента от 9 сентября, определяющий новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Это следует из текста документа, который изучил РБК. Выводы подтвердили опрошенные РБК юристы.

Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам.

Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа И, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

В августе глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что его ведомство совместно с Банком России разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. Он говорил, что речь идет об обмене средств иностранцев на счетах типа С (туда поступают выплаты нерезидентам по другим видам ценных бумаг, а не по еврооблигациям, вывести деньги с этих счетов за рубеж в общем случае они не могут). О том, что схема обмена может затронуть и счета типа И, ранее не сообщалось. РБК направил запросы в Минфин, ЦБ и НРД.

Как поступят с иностранцами

Согласно новому указу, Минфин продолжит переводить средства по евробондам в рублях на счета НРД. При этом депозитарий может проводить выплаты в адрес иностранных держателей как на счета типа «И» в рублях (именно такой порядок действует сейчас), так и в валюте. Но валютные выплаты по российскому госдолгу в адрес иностранцев будут осуществляться за счет валюты, которая находится на счетах НРД за рубежом. Для проведения этих выплат НРД будет передавать иностранному депозитарию сведения о держателях российских евробондов и причитающихся им суммах выплат.

«Центральный депозитарий [НРД] признается надлежащим образом исполнившим свои обязательства по передаче выплат держателям еврооблигаций Российской Федерации с момента подачи центральным депозитарием доступным ему способом в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте cо счета центрального депозитария в иностранном депозитарии в пользу держателя еврооблигаций Российской Федерации, включенного в реестр держателей еврооблигаций», — отмечается в указе.

Обязательства по российским еврооблигациям перед иностранными инвесторами считаются исполненными в тот момент, когда НРД передаст в иностранный депозитарий поручение о проведении выплат за счет средств с замороженных счетов, а не по факту их получения иностранными держателями бондов, следует из указа.

«Иностранные депозитарии — речь идет, видимо, прежде всего о бельгийском Euroclear или люксембургском Clearstream — не смогут осуществлять выплаты держателям облигаций в иностранной валюте, ранее зачисленной и замороженной на счете НРД в соответствии с положениями санкционного регулирования ЕС (Регламента № 269/2014), если не будет выдано соответствующих разрешений национальных компетентных органов — Казначейства Бельгии или Министерства финансов Люксембурга либо если не будут изменены соответствующие положения европейского регулирования», — сказал РБК юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

«Дальнейшая ответственность и разбирательства с ЕС будут на плечах самих нерезидентов», — подчеркивает юрист UPPERCASE LEGAL Тамрин Дарбаков. Источником выплат будут денежные средства, заблокированные у центрального депозитария (НРД) в иностранном депозитарии — сам он в указе не назван, но, скорее всего, речь идет о Euroclear и Clearstream, добавляет соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова.

«Фактически указ предусматривает некую новацию обязательств: вместо фактической выплаты обязательства превратились в сообщение сведений иностранному депозитарию о держателе евробондов и подачу приучения на перевод валюты в пользу держателя евробондов», — резюмировала Винокурова.

Что получат россияне

Рублевую же сумму, перечисленную Минфином для платежей по госдолгу в адрес нерезидентов, НРД сможет использовать для выплат в адрес российских инвесторов, чьи иностранные бумаги и выплаты по ним оказались заблокированными, предусматривает указ.

«Установленный временный порядок исполнения действительно можно назвать «частичным обменом активами», так как денежные средства по еврооблигациям РФ, которые Российская Федерация будет продолжать перечислять в НРД в рублях, будут использованы для исполнения НРД обязательств по ряду иностранных ценных бумаг перед определенными категориями инвесторов», — объясняет Бойко. Указ имеет отношение и к обмену замороженными активами с иностранцами, и к расчетам перед розничными инвесторами, подтверждает Дарбаков.

Обменом средств с иностранцами этот механизм называть не стоит, речь скорее о замене источника выплат и о тех, кто эти выплаты получит, рассуждает Винокурова: «Все-таки для обмена нужна добровольность, а здесь порядок изменен, односторонен».

У НРД есть счета в зарубежных депозитариях, на которые перечисляются средства для по иностранным ценным бумагам, принадлежащие российским инвесторам. С марта 2022 года НРД не имеет доступа к этим счетам. После начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций в отношении участников российского финансового рынка иностранные депозитарии — Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург) — прекратили проводить операции в отношении россиян, сославшись на необходимость получения разъяснений от европейских регуляторов. В июне НРД был включен в санкционный список ЕС, и Euroclear с Clearstream окончательно прекратили взаимодействие с российской стороной. По оценке ЦБ, на счетах за рубежом заморожено порядка 5,7 трлн руб. средств россиян, чуть больше 20% этой суммы — средства инвесторов-физических лиц.

Как изменятся расчеты по еврооблигациям России У части иностранных инвесторов останется возможность получать выплаты по российскому госдолгу на счета типа «И» в рублях, следует из указа. Но режим работы таких счетов будет изменен. Сейчас средства на счета «И» зачисляются в рублях и индексируются в зависимости от изменения курса (то есть пересчитываются в рубли) до момента фактического расчета с владельцами бумаг. Иностранные инвесторы могут снять со счетов «И» предназначенные им средства, конвертировать их в валюту и даже вывести за рубеж при получении разрешения. Для этого им нужно обратиться в НРД или к посреднику, который организует работу с российским депозитарием, и предоставить документы, подтверждающие их права на еврооблигации Минфина России. После этого НРД формирует реестр таких инвесторов и проводит в их адрес выплаты. По новому указу индексация средств, зачисленных на счет типа «И» до 15 сентября 2023 года включительно, производится в целях осуществления выплат включенным в реестр держателям еврооблигаций до 23 ноября 2023 года по курсу внутреннего валютного рынка на дату выплаты. Средства же, которые будут попадать на счета «И» с 16 сентября, будут индексироваться по курсу, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям РФ. «Вероятно, это связано с выплатами по евробондам, которые были запланированы на 15 сентября», — говорит Дарбаков. Именно на 16 сентября 2023 года приходится погашение еврооблигаций Минфина, размещенных в 2013 году. Номинальный объем этого выпуска составляет $3 млрд. Из-за опасений влияния этого погашения на курс рубля ЦБ объявил о почти десятикратном увеличении объемов продажи валюты на внутреннем рынке в течение недели в сентябре. Как следует из указа, с 15 декабря выплаты иностранным держателям суверенных евробондов будут проводиться путем поручения НРД о списании валютных средств с его замороженных в ЕС счетов.

Кто из российских инвесторов получит деньги

За счет нового механизма обмена планируется компенсировать долги по иностранным ценным бумагам, принадлежащим россиянам, возникшие из-за непроведения операций иностранными контрагентами, начиная с 1 февраля 2022 года, говорится в указе. Выплаты будут производиться в рублях.

В первую очередь деньги смогут получить инвесторы — физические лица (клиенты российских брокеров) и локальные управляющие компании, также инвестировавшие клиентские средства в иностранные бумаги, говорится в указе. Выплаты будут проводиться по всем акциям иностранных компаний, распискам на зарубежные акции, по паям иностранных фондов и финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг.

Во вторую очередь будут проводиться выплаты физическим лицам по иностранным облигациям (то есть долговым бумагам, выпущенным иностранными компаниями) и еврооблигациям Российской Федерации. Остальным держателям иностранных активов (не физическим лицам и не управляющим компаниям) деньги будут выплачены в третью очередь, следует из документа.

В четвертую очередь средства Минфина могут быть направлены на исполнение иных обязательств центрального депозитария перед его клиентами, и в пятую — на выплаты по иностранным облигациям и российским евробондам перед остальными держателями бумаг, кроме физических лиц и управляющих компаний, отмечается в указе.

«Обязательства, относящиеся к одной очереди, исполняются в порядке календарной очередности со дня их возникновения», — уточняется в указе. При недостаточности средств для исполнения обязательств одной очереди в рамках одной выплаты они исполняются частично, пропорционально количеству ценных бумаг, говорится в документе.

По оценке ЦБ, в результате блокировки пострадали порядка 5 млн российских инвесторов. Ранее источники РБК и президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев отмечали, что в первую очередь в результате обмена выплаты получат инвесторы с небольшими портфелями — до 100 тыс. руб. Позднее это подтвердил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Мы приоритет вместе с Министерством финансов делаем на розничных инвесторов, мы говорили о том, что мы хотели бы в первую очередь охватить тех инвесторов, у которых портфели до 100 тыс. руб. Это подавляющее число инвесторов», — говорил он в кулуарах форума «10 лет мегарегулятору».