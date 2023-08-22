Силуанов объявил о начале подготовки обмена замороженными активами

Власти подготовили проект указа об обмене заблокированными активами, на первом этапе в России могут разблокировать иностранные активы на ₽100 млрд. В ЦБ ранее говорили, что за рубежом были заблокированы активы россиян на ₽5,7 трлн

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию ведет РБК.

По его словам, на первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб.

«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующие проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение», — сказал Силуанов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

После начала спецоперации на Украине западные страны начали блокировать российские активы в своих юрисдикциях, включая золотовалютные резервы ЦБ. Cилуанов еще в марте 2022 года говорил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к $300 млрд своих резервов. На этом фоне российские власти ввели запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг.

В октябре 2022 года директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщала, что ЦБ рассматривает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами для взаимной разблокировки. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями. По оценке Шишлянниковой, на тот момент за рубежом были заблокированы активы россиян (физических и юридических лиц) на общую сумму порядка 5,7 трлн руб. Объем заблокированных в России активов иностранцев она при этом не уточнила, но речь идет о сопоставимых суммах.

В июне 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что работа над вариантами обмена ведется, «хотя это сложный вопрос». Она также рассказала, что регулятор рассматривает и другие механизмы разблокировки, «в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа С».