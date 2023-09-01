В ЦБ объяснили, кого затронет обмен замороженных активов

ЦБ: основной ориентир при обмене замороженных активов будет на портфели до 100 тыс. руб.

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Власти в рамках обмена замороженных активов россиян в первую очередь будут ориентироваться на мелких инвесторов, сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, передает корреспондент РБК.

«Мы приоритет вместе с Министерством финансов делаем на розничных инвесторов, мы говорили о том, что мы хотели бы в первую очередь охватить тех инвесторов, у которых портфели до 100 тыс. руб. Это подавляющее число инвесторов», — сказал Чистюхин.

Какие именно бумаги и какие средства со счетов типа «С» (для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты) будут разблокированы, покажет практическое применение указа, когда он будет опубликован, отметил чиновник.

По словам Чистюхина, этот процесс требует согласия российских инвесторов, которые скажут, что они готовы обменивать свои иностранные ценные бумаги, и согласия иностранцев, которые являются владельцами счетов типа «С». А те в свою очередь должны получить согласие собственных регуляторов.

В августе глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с Банком России разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. По его словам, такие активы есть у более 3,5 млн граждан. Общая сумма их активов составляет 1,5 трлн руб.

«Мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам», — заявил Силуанов.