ЦБ и Минфин разъяснили новый механизм выплат по евробондам

Держатели евробондов России, чьи права на них учитываются внутри страны, продолжат получать выплаты в рублях, разъяснили в ЦБ и Минфине. Иностранцы же смогут претендовать на выплаты в валюте, но только с замороженных счетов в ЕС

Здание Министерства финансов Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Указ президента Владимира Путина, предусматривающий новый порядок выплат по валютным облигациям России, не поменяет механизм расчетов с инвесторами, чьи бумаги учитываются внутри страны, следует из разъяснений Центробанка и Минфина, поступивших в РБК.

«Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. Они получат выплаты по бумагам от своего депозитария в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату, определяемую в соответствии с эмиссионной документацией», — сообщили в ЦБ.

Те же держатели евробондов, чьи права на бумаги учитываются за рубежом, могут либо получить выплаты в рублях со счета типа «И», либо «по своему выбору в иностранной валюте», но со счетов Национального расчетного депозитария за рубежом (НРД). НРД в прошлом году попал под санкции Евросоюза, его счета в Европе сейчас заморожены.

Как писал РБК, новая схема расчетов из указа фактически подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом. Обязательства Минфина по еврооблигациям перед иностранными инвесторами будут считаться исполненными в тот момент, когда НРД передаст в иностранный депозитарий поручение о проведении выплат за счет средств с замороженных счетов, а не по факту получения денег иностранными держателями бондов. Поскольку счета НРД в европейских депозитариях Clearstream и Euroclear заморожены, деньги иностранцы получить не смогут. Фактически им придется решать этот вопрос уже с властями Евросоюза, а не с Россией, говорили опрошенные РБК юристы.

Минфин, в свою очередь, в своем разъяснении сообщил, что продолжит обеспечивать доведение средств до платежного агента по еврооблигациям, чьи функции выполняет НРД, в рублях, в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте. Для другой группы инвесторов (то есть тех, чьи права учитываются за рубежом, из-за чего они не могут получить выплаты в России) средства будут зачислены на специальный счет типа «И», с которого потом и будут осуществляться выплаты, отмечает Минфин.

В течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям такие инвесторы смогут получить выплаты со счета «И» в российских рублях, но по истечении 90 дней выплаты будут осуществляться в иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.

Как и раньше, обслуживание и погашение еврооблигаций будет осуществляться без использования счетов типа «С», ограничений на конвертацию полученных в российских рублях средств в иностранную валюту не предполагается, подчеркивает Минфин.

При этом нынешний указ не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами, отмечает ЦБ. Соответствующий указ президента ранее анонсировали и Банк России, и Минфин.

В то же время в документе, вышедшем 9 сентября, говорится не только о выплатах по евробондам, но и о том, что рублевую сумму, перечисленную Минфином для платежей по госдолгу в адрес нерезидентов, НРД сможет использовать для выплат в адрес российских инвесторов, чьи иностранные бумаги и выплаты по ним оказались заблокированными в Европе из-за санкций на НРД. Некоторые юристы трактовали это как частичный обмен активами. Другие эксперты полагали, что новый порядок скорее подразумевает принудительное замещение активов, а для обмена нужна добровольность.