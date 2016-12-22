Российский фондовый рынок начал отыгрывать падение после обвала

Акции большинства российских компаний 10 апреля немного отыграли в цене после обвала в «черный понедельник». Валютный и долговой рынки по-прежнему под давлением. Рынок акций ожидает вторая волна снижения, говорят эксперты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский фондовый рынок во вторник восстанавливался после произошедшего в понедельник из-за американских санкций обвала на 9–11%, который стал крупнейшим с кризисного декабря 2014 года. Индекс Мосбиржи по итогам закрытия торгов 10 апреля вырос на 3,96%, до 2173 пунктов. Индекс РТС — в минусе на 0,38% (1090 пунктов) из-за резкого ослабления российской валюты к доллару США более чем на 2,5 рубля (индекс РТС рассчитывается с учетом валютного курса, тогда как индекс Мосбиржи учитывает только рублевые активы).

На фондовом рынке лидерами роста, по итогам закрытия торгов, стали акции компаний «Мечел» (+8,8%), входившей за день до этого в лидеры падения, «Северсталь» (+8,06%), «Полиметалл» (+8,81%), «Татнефть» (+7,6%) и «Лукойл» (+7,35%).

В понедельник российский фондовый рынок отреагировал обвалом на введение Минфином США санкций против нескольких крупных российских бизнесменов (Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и др.), госменеджеров (глава ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер) и российских компаний, крупнейшая из которых — UC Rusal. За день торгов фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации. Существенно ослабил позиции 9 апреля и рубль: по итогам торгов курс российской валюты к евро упал на 2,88 руб., до 74,26 руб., к доллару — на 2,12 руб., до 60,3 руб.

Во вторник российская валюта продолжила падение. Менее чем через час после начала торгов на Московской бирже стоимость евро выросла более чем на 3 руб. и впервые с 6 апреля 2016 года поднялась выше отметки 78 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,2065 руб., что примерно на 3,5 руб. выше уровня закрытия торгов 9 апреля. По данным на 18:30 евро торговался на уровне в 77,5 руб.

Стоимость доллара также поднялась более чем на 2,5 руб., впервые с декабря 2016 года. На максимуме курс доллара достигал отметки 63,2525 руб., что на 2,6 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. По данным на 18:30 мск, биржевой курс доллара составлял 62,87 руб.

В ожидании второй волны

На российском фондовом рынке во вторник наблюдался небольшой отскок, однако ждать долгосрочного роста не стоит, говорят эксперты. «Сегодняшнюю ситуацию на фондовом рынке нельзя называть ростом. Нужно понимать, что сейчас на рынке очень много спекулянтов, интрадей-трейдеров (открывают и закрывают сделки в течение одного дня), которые усиливают волатильность. Рынок не растет, просто некоторые игроки закрывают короткие позиции, открытые вчера, а наивные инвесторы воспринимают это как возможность дешево купить отдельные бумаги. К сожалению, заработать на покупке в условиях падающего рынка невозможно», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Сегодняшний рост представляет собой лишь небольшой отскок и инвесторам стоит ждать второй волны коррекции, считает начальник отдела по работе с клиентами АО «ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев. «Основные драйверы для падения впереди. Во-первых, до 7 мая нужно распродать активы (такой срок Минфин США дал инвесторам на распродажу активов попавших под санкции российских компаний). Во-вторых, еще нет точного решения по санкциям — оно появится в ближайшее время. Поэтому не факт, что рост продолжится. Намного вероятнее, что придет вторая волна коррекции», — предсказывает Сергей Королев.

По мнению эксперта, глубина второй волны может составить 50-70% от первой (эквивалентно снижению рынка на 5-7%). «Думаю, что это будет серьезное падение, но легче предыдущего. Основной эмоциональный всплеск все-таки прошел, теперь будет точечная распродажа и паники не должно быть», — считает Королев.

Санкции неожиданны и непредсказуемы, что и вызывает бурную реакцию. «У политиков и бизнеса есть ощущение, что в список может попасть кто угодно, по прихоти санкционной комиссии, и от этого развивается паника. Панику подпитывают также мысли о возможности введения санкций против российского госдолга, против российской нефтяной отрасли. В таких условиях для индекса Мосбиржи надежной поддержкой выглядит только уровень 2000 пунктов, не выше», — полагает Антонов.

Триггер для валюты

Предпосылки для ослабления рубля в апреле и мае были и до объявления об американских санкциях, говорят на рынке. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, вчерашнее ослабление рубля не являлось избыточным. По прогнозам специалистов, ослабление под воздействием фундаментальных факторов ожидалось к концу апреля, так «как в апреле сальдо счета текущих операций ($6,2 млрд) все еще превышает объем покупок валюты Минфином ($4,2 млрд)», говорится в сообщении банка.

Эту точку зрения подтверждает и Сергей Королев из «ЦЕРИХ Кэпитал». «Плановое ослабление рубля в апреле и мае было прогнозируемо. Среди влиявших на это факторов — увеличение валютных интервенций Минфином, рост ключевых ставок ФРС и снижение ставки в России и, соответственно, ослабление интереса инвестора к операциям carry trade (заимствование валюты государства с низкой процентной ставкой, ее конвертация и вложение в инструменты государства с высокой ставкой). Введение санкций и ухудшение ситуации в Сирии послужило триггером для этого ослабления», — говорит эксперт.

Долговой рынок

Долговой рынок все еще находится под давлением. Индекс государственных облигаций RGBI в 16:29 мск снижается на 1,38%, до 141,72 пункта. Цены на долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) во вторник опускались в среднем на 0,5–1,5 п.п. В понедельник 9 апреля цены на долгосрочные облигации федерального займа снизились на 1–1,5 п.п.

Опрошенные РБК эксперты называли основной причиной роста доходности и снижения цены на российские долговые бумаги выход из них инвесторов-нерезидентов. «Текущая ситуация на рынке ОФЗ в большей степени характеризуется выходом или хеджированием нерезидентов», — указывал ранее начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Главной новостью, которая давит на долговой рынок 10 апреля, стал отказ Минфина от проведени​я 11 апреля аукционов по размещению ОФЗ, объясняет Алексей Антонов из «Алор Брокер». Проведение аукциона Минфин отменил впервые за 2,5 года, в качестве причины назвав «неблагоприятную рыночную конъюнктуру».

Вслед за Минфином размещение облигаций объемом от 15 млрд. руб. отложил Сбербанк, объяснив это также неблагоприятной ситуацией. «На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов», — сообщили в пресс-службе банка.