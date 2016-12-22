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Курс евро впервые за полтора года поднялся выше 73 рублей
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Курс евро впервые за полтора года поднялся выше 73 рублей
Новые санкции США, 13:19
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Курс евро впервые за полтора года поднялся выше 73 рублей
Единая европейская валюта на Московской бирже за день подорожала почти на 2 руб., курс доллара вырос более чем на 1,5 руб.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Курс евро на Московской бирже впервые с 16 сентября 2016 года поднялся выше отметки 73 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 73,2856 руб., что на 1,84 руб. выше уровня закрытия торгов пятницы, 6 апреля.

Курс доллара на Московской бирже впервые в 2018 году поднялся выше 59 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 59,7259 руб., что на 1,56 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже доллар стоил в середине ноября 2017 года.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Резкое снижение курса рубля происходит на фоне падения российских биржевых индексов и котировок ценных бумаг ряда российских компаний в связи с расширением Минфином США антироссийских санкций.

Беспрецедентные санкции: что грозит российским миллиардерам и их бизнесам
Экономика

К 13:15 мск стоимость евро на Московской бирже составляла 73,04 руб., курс доллара достиг отметки 59,558 руб.

Минфин США объявил о расширении своего санкционного списка 6 апреля, добавив в него еще 24 гражданина России и 14 российских компаний. Среди фигурантов списка, в частности, оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, которых Вашингтон счел «олигархами», имеющими тесные связи с Кремлем. В заявлении о введении санкций Минфин США подчеркнул, что оно «нацелено» на тех, кто «получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России».

Торги акциями 9 апреля открылись на Московской бирже сильным падением котировок акций подконтрольной Дерипаске компании Rusal: их стоимость в моменте достигала минимума в 15,04 руб. за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. Бумаги многих других компаний также теряют в цене, что привело к резкому снижению основных биржевых индексов: индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 3 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: курсы валют
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Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США Финансы
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