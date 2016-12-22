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Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению долга
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Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению долга
Минфин впервые за 2,5 года отменил проведение аукциона по размещению облигаций федеральных займов. В качестве причины министерство назвало «неблагоприятную рыночную конъюнктуру»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минфин сообщил об отмене еженедельного аукциона по размещению рублевых ОФЗ на своем сайте 10 апреля. Аукцион по размещению облигаций должен был состояться 11 апреля. Причиной непроведения аукциона Минфин называет неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Как отмечает Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.

Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США
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На прошлом аукционе неделю назад Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд руб. Всего на второй квартал запланировано 11 аукционов на общую сумму 450 млрд руб.

Утром 10 апреля на Биржевом форуме-2018 на Московской бирже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говоря о рисках для финансовой стабильности России в связи с обвалом на фондовых рынках, заявила, что ситуация не требует вмешательства регулятора. «Те события, которые произошли в пятницу (расширение санкций США в отношении российского бизнеса. — РБК), вызывают коррекцию рынка», — сказала она, отметив, что повышенная волатильность на рынках характерна для таких случаев.

Накануне валютный и фондовый рынки отреагировали на введение Минфином США новых санкций в отношении российского бизнеса. По итогам торгов 9 апреля индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. За день фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации. Рубль также падал 9 апреля и продолжил снижение утром 10 апреля — на торгах во вторник курс евро превысил отметку 78 руб. впервые с апреля 2016 года, доллар впервые с декабря 2016 года поднялся выше 63 руб.

Доходность 10-летних рублевых облигаций 10 апреля выросла на 23 базисных пункта, до 7,55%, достигнув максимума за три месяца. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 1,33%. Опрошенные РБК эксперты называли основной причиной роста доходности и снижения цены на российские долговые бумаги выход из них инвесторов-нерезидентов.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Минфин , госдолг
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